MYHYV: Jesús se queda solo, y pone fin a su efímero trono en ‘Mujeres y hombres y viceversa’

Sus pretendientas no han querido seguir conociendo a Jesús tras una confidencia

Hace un par de semanas, Jesús Collado anunciaba que tenía que abandonar momentáneamente su trono de ‘Mujeres y hombres y viceversa (MYHYV)’ para participar en un concurso de belleza en Filipinas. Pero antes de partir, el escándalo de una confidencia, y un vídeo comprometedor donde aparecía semidesnudo, dejó su trono en el aire.

Ese mismo día tres de sus pretendientas decidieron marcharse del programa y no seguir conociendo al tronista. Se quedaron unas cuantas chicas para esperar las aclaraciones de Jesús a su vuelta de Filipinas. Hoy ha llegado ese día, y el tronista no ha podido convencer a ninguna de sus chicas para seguir en el trono del programa.

El modelo se ha quedado solo en el trono, y ha tenido que decir adiós a su estancia en la silla de ‘MYHYV’. Ha sido un trono efímero, casi de un mes, donde Jesús no ha tenido la oportunidad de conocer a ninguna de sus chicas. La explicaciones de Jesús no han convencido a nadie, ni siquiera a Toñi Moreno, “yo he venido aquí para pasármelo bien y para vivir una experiencia, y si se podía encontrar el amor, pues es lo que buscaba”, aseguraba Jesús, a lo que Toñi Moreno contestaba, “fundamentalmente es al contrario, primero se viene a buscar el amor”.

Se han levantado todas las chicas, salvo Sandra, que ha esperado las explicaciones del tronista, pero no le han convencido y ha dejado solo a Jesús, que termina un trono que no va ser recordado por los espectadores de ‘MYHYV’.