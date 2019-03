Ana Torroja habla sobre su nuevo single en 'El Hormiguero'.

Ana Torroja ha visitado este jueves ‘El Hormiguero‘ para presentar su nuevo single llamado ‘Llama’. Desde el año 2015 no teníamos noticias musicales de la artista, por lo que este nuevo single ha alegrado a muchos de los seguidores de la artista. “Qué alegría tan grande me has dado con tu nuevo single, porque cuando escuché ‘Llama’volví a sentir la ilusión que sentí en la adolescencia cuando salía un disco tuyo”, confesó Pablo Motos.

Ahora parece que Ana Torroja trae las pilas completamente renovadas para hacer disfrutar a todos sus fans de su nuevo trabajo y de todo lo que viene. Torroja, además, contó a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ que ya tiene unas 8 canciones grabadas y que sacará más singles próximamente. Aún tiene que componer dos canciones más, pero pronto estará el álbum.

Tras hablar de su nuevo trabajo, contó una historia que le pasó hace ya algunos años en el otro lado del charco: “Fue en Puebla un 7 de septiembre, estaba cantando ‘Mujer contra mujer’ muy metida en la canción y de repente noté un desequilibrio, pensé que me estaba mareando”, “pero cuando abrí los ojos vi a todo el mundo correr, mientras que a través de los in-ears me dijeron que la tierra estaba temblando”. Cuando el susto parecía que había pasado, Ana siguió con la función pero el episodio no había terminado, “estaba cantando de nuevo y en un nuevo temblor el escenario desapareció, me caí con la suerte de que unas telas decorativas me frenaron un poco, pero me hice una brecha en la mano y tenía varios golpes”.

Ana también confesó que siguió cantando mientras la mano le sangraba. Tuvo suerte ya que podía haber sido peor. Aún así, es una experiencia que nunca podrá olvidar.