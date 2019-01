‘Todo es mentira’ demuestra lo “fácil” que sería alquilar el Falcon del Presidente Sánchez

Miguel Lago ha intentado contactar con el responsable del avión para alquilarlo y darse una vuelta

El programa de Risto Mejide lleva varios días en antena y parece que ha ido perdiendo el interés de los espectadores desatado en su estreno. Los colaboradores de ‘Todo es mentira’ suelen plantear algunos retos difíciles de superar aunque a veces no los consigan. Ha sido el caso de Miguel Lago, que se ha propuesto esta tarde alquilar el avión del Presidente del Gobierno, el Falcon 900B, para darse un paseito.

Con la ayuda de un redactor de ‘Todo es mentira’, Fabián Pérez, ha demostrado que para contactar con el responsable del avión, la cosa no es nada fácil y se ha tirado toda la mañana llamando a estamentos públicos para intentar alquilar el Falcon. En el Ministerio de Defensa ha sonado a chino la petición, mientras que otros estamentos simplemente se han dedicado a dar largas al periodista.

Todo venía en relación a que en la página web del Ministerio de Defensa dan la posibilidad de alquilar el avión de manera privada. Pero parece que los responsables de gestionar esta acción no tienen ni idea de esto, y Fabián Pérez ha tenido que hablar con gran parte de los funcionarios disponibles en el Ministerio.

Solo al final, al hablar con la Jefatura del Estado Mayor del Aire ha conseguido que le dieran una explicación, y le han asegurado que “eso no es posible” y que “los aviones no se alquilan para uso particular”. Incluso Pérez ha incidido en que la persona contribuiría económicamente al alquiler, pero ni con esas lo ha conseguido. “Si usted me está diciendo que una persona privada quiere alquilar un medio del ejército del aire, ya le digo yo que eso no va a suceder. Salvo que tenga una razón social o que tenga alguna otra finalidad” le argumentaron a Pérez.

Así que Miguel Lago de ‘Todo es mentira’, se ha quedado con las ganas de probar el Falcon del Presidente Pedro Sánchez para darse un paseo.