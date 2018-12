‘First Dates’: Eva, la catequista amante del reggaetón, busca chico con el que perrear

Eva busca en 'First Dates' a un chico amante del perreo para salir de fiesta después de ir a misa.

Eva es una chica poco común y es por eso mismo por lo que ha decidido ir a ‘First Dates‘ para encontrar el amor y ‘un chico con el que salir de fiesta y perrear‘. Eva es estudiante de caracterización y catequista, algo que a muchos llega a sorprender, especialmente cuando, según ella, dice que va a la parroquia.

La cita de Eva en ‘First Dates’ ha sido Juan Manuel, un estudiante de periodismo al que el orden no le gusta demasiado, según ha confesado en ‘First Dates’. El joven también busca el amor, aunque eso del perreo no es una condición indispensable para él. Eso sí, al conocer a Eva en ‘First Dates’ ha pensado que podría ser la chica que lograse el cambio.

Finalmente, la cita entre Juan Manuel y Eva no ha sido todo lo que ella esperaba y es por eso por lo que, directamente, ha dicho que no quería una segunda cita ya que ‘Juan Manuel no era su prototipo de chico‘. Vamos, que parece que a Eva no le gustó demasiado que Juan Manuel no fuese amante del perreo como ella.

¿Conseguirá fuera de ‘First Dates’ un amante del reggaetón y del perreo? Esperamos que sí. ¡Mucha suerte, Eva!