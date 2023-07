WhatsApp ha dejado de funcionar, no es tu móvil el que falla

Quizás te hayas dado cuenta de que es imposible enviar un mensaje de WhatsApp. No te preocupes, son los servidores de la aplicación los que están fallando, algo bastante habitual y que se ha convertido en una tantas. Parece ser que está caída está afectando a gran parte de España, según podemos ver en la web Downdetector. Además, esta caída no es solamente en nuestro territorio, sino que afecta a todos los usuarios del mundo. Así que, solamente toca esperar a que se restablezca el servicio.

Los fallos en esta aplicación de mensajería son bastante habituales, y de momento afectan al envío de mensajes. Cuando trata de enviarse uno, no aparece ningún tipo de notificación de envío ni de entrega, simplemente se queda el reloj. Son muchos los usuarios de todo el mundo, que están reportando este tipo de fallos, y dentro de España, estos avisos se están produciendo desde zonas pobladas o grandes capitales, como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia.

Desde Twitter son muchos los usuarios que siguen anunciando que no pueden enviar ni recibir mensajes. Incluso la cuenta oficial de WhatsApp en Twitter, que va notificando todas las novedades de la aplicación, también se ha hecho eco de manera bastante elocuente. Ya están trabajando para tratar de solventar la incidencia.

we’re working quickly to resolve connectivity issues with WhatsApp and we’ll update you here as soon as possible.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2023