La útil función de Alexa para no perder la paciencia ni la voz

Los dispositivos Alexa se perfilan como unas buenas aliados en multitud de escenarios. Desde pedirle que nos ponga una canción o que conecte el aire acondicionado a que le cuente un cuento a nuestros hijos. Pero quizás no conoces una de las funciones que más me gustan de Alexa, esta no es otra que Drop in. Te invito a que la empieces a utilizar, es muy sencillo.

«Alexa, convocar a mi gente»

La función Drop in de Alexa permite que desde la app que tienes en tu dispositivo, puedas utilizar tu dispositivo como sistema de comunicación. Imagina que estás preparando la cena en la cocina mientras que el resto de tu familia está en el salón viendo una serie. Es el momento de llamarles para que pongan la mesa o que vayan directamente sentándose. Pues Drop In es tu aliada.

Es un sistema de comunicación bidireccional gracias al cual y desde tu móvil podrás avisarles para que vayan, evitándote un paseo. Tal y como te he comentado, además pueden responderte a través del dispositivo Alexa. Esta es la manera de utilizar Drop in y evitar tener que levantar la voz más de lo debido, o bien, ahorrarte un paseo y más de un disgusto porque no te hagan caso.

Así se utiliza Drop in

Abre la aplicación Alexa en tu móvil y en la parte de abajo verás un icono llamado «Dispositivos», pulsa sobre él. Verás tu gadget Echo, o los que tengas si dispones de varios. Pulsa sobre él o sobre el que se encuentre en el lugar al que deseas llamar.

Ahora vas a encontrar la función Drop in, al pulsar sobre ella podrás hablar a través de tu móvil, y el resto de miembros de la casa te oirá y podrán responderte. Como te comento, es una comunicación bidireccional.

«Venid, que está la mesa puesta y la cena lista».

«De acuerdo, ¿necesitas que llevemos el ventilador a la cocina».

«Sí, y de paso que los pequeños se laven las manos».

Esta función de Alexa te evita dar paseos para ir avisando a los demás. Pero esta escena tan habitual en cualquier casa puede llevarse más allá. Por ejemplo, se me ocurre el caso de personas mayores, enfermos o impedidos. Si tenemos un adulto mayor en casa al que le cuesta desenvolverse, un dispositivo Echo en el baño es un extra de seguridad a la hora del aseo. Podemos monitorizar los movimientos y preguntar si todo va bien. Para ello, reducir la brecha digital es el primer paso, pero estos dispositivos tienen una curva de aprendizaje muy sencilla.