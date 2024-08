Unos auriculares, un cargador de móvil y una batería externa para comprar ya y acertar

Estos tres gadgets siempre son un recurso que debemos tener en cuenta. En primer lugar, porque suelen ser productos que con el paso del tiempo se deterioran y es necesario reemplazarlos y, seguidamente, porque la oferta actual es tan amplia que permite acceder a algunos productos sin necesidad de realizar una inversión demasiado alta. Te recomiendo unos auriculares, un cargador y una batería externa que puedes comprar en Amazon y que son un acierto pleno. Y si lo digo es porque los estoy utilizando y mi satisfacción es muy alta.

Auriculares inalámbricos

Respecto a los auriculares, la gran sorpresa con la que me he encontrado han sido los SPC ETHER 2 SENSE. Un producto que llama la atención por su diseño, ya que son unos audífonos que no taponen el canal auditivo. A decir verdad, la primera vez que te lo colocas piensas que lo has hecho mal, pero no es así. La calidad de audio es excelente, son increíblemente cómodos al ser muy ligeros, pero además, permiten que puedas seguir al tanto de otro tipo de tareas mientras escuchas música. Por ejemplo, los utilizo mientras estoy en casa trabajando y no deseo perderme el timbre de la puerta por disfrutar de la música. Puedes leer un análisis más completo en este artículo, su precio es de 66,12 euros y son una excelente propuesta en todos los sentidos. Recuerda que no podrás utilizar estos auriculares, es más, no puedes utilizar ningún auricular, mientras montas en bicicleta, patinete, eléctrico o conduces.

Cargador de móvil

Un cargador móvil es un objeto de mucha importancia, ya que uno de buena calidad permite un flujo continuo, haciendo que tu dispositivo reciba la cantidad adecuada de electrones en cada momento. Si además, dispone de tecnología para evitar el calentamiento, como la de nitruro de galio que aplica UGREEN, tienes el cargador perfecto. Mi apuesta es esta, el cargador para móvil UGREEN Nexode 65W USB C GAN. Es compacto, ligero, por lo que lo llevo en cualquier lado. Ofrece tecnología de carga rápida, e incluso puedo utilizarlo para mi MacBook. Cuenta con un chip inteligente que protege tu móvil contra cortocircuitos, sobre calentamiento o aumento de voltaje. Dispone de tres salidas, dos USB C y una USB y su precio en Amazon es de 39,99 €, pero también dispones de un cupón de 25 % de descuento. En cuanto a cargadores, lo mejor es no jugársela ya que la puesta por dispositivos demasiado económicos y que no están certificados por la Unión Europea siempre es un riesgo que no merece la pena correr.

Batería externa

En este caso, tengo que volver a la misma marca anterior, ya que me ofrecen la suficientes garantías en cuanto a carga. La UGREEN Nexode Power Bank 12000mAh fue lanzada en julio por esta marca, y su diseño, en forma de prisma, esconde un potente corazón para dar energía a todos tus dispositivos. ofrece carga rápida de 100 W, por lo que puedes utilizarla incluso para cargar tu MacBook. Al contar con 12.000 mA, proporciona energía a cualquier dispositivo móvil rápidamente. Dispone de un puerto USB y uno USB C, admitiendo la carga simultánea. Gracias a su pantalla pantalla digital dispones de la información más precisa sobre la cantidad de carga restante. Finalmente, su peso bajo es un aliciente para que puedas llevártela a cualquier lugar. Tiene un precio de 49,99 € en Amazon, aunque actualmente puedes aplicar un cupón del 20 %.

Este es mi trío de productos tipo gadget que puedes comprar en Amazon a un precio bastante convincente. No lo dudes, tener una buena experiencia en nuestro día a día merece la pena y todos estos dispositivos cumplen de manera sobrada con lo que necesitas. Unos auriculares, un cargador y una batería externa que están a tu lado para darlo todo.