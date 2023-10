Tu iPhone 15 ya no se va a calentar más: descarga iOS 17.0.3

Desde que salió el nuevo iPhone 15 no pararon de sucederse reportes por parte de algunos usuarios, que notaban que el dispositivo se calentaba más de la cuenta. La propia compañía reconoció este fallo en una nota, Y anoche lanzó la actualización te permite corregirlo.

iOS 17.0.3: la solución que esperabas

Está actualización no presenta novedades demasiado evidentes, sino que se ha centrado en solucionar ese problema que reportaban algunos usuarios. No todos lo han padecido, e incluso se llegó a sospechar que la aplicación Instagram era una de las que podía generar este inconveniente, ya que el utilizarla, algunas unidades alcanzaban una temperatura que afectaba al rendimiento y que era muy molesta para el usuario.

Cómo descargar iOS 17.0.3

Si no lo has hecho ya, probablemente tengas una notificación en la rueda de ajustes de tu iPhone 15. Si no es así, estos son los pasos que debes seguir para aplicar esta actualización y evitar que tu teléfono llegue a calentarse.

Abre la Ajustes en tu iPhone.

en tu iPhone. Ve a General .

. Posteriormente, vete al apartado Actualización de software .

. Pulsa sobre el botón Descargar e instalar para que tu iPhone se encuentre actualizado.

Para el iPhone 15 Pro se trata de una actualización que no llega a los 500 MB, pero es recomendable tener el teléfono activado a una red Wi-Fi para no gastar más datos móviles de los debidos.

La serie 15 del iPhone ha generado una enorme expectación, tal y como ocurre cada vez que la compañía lanza un nuevo teléfono. En este caso, se ha seguido con un modelo continuista en cuanto a diseño, aunque hay cambios en los Biseles de la pantalla. Pero los usuarios han acogido de muy buen grado la adopción del estándar USB C para la carga, así como la posibilidad de mandar mensajes vía satélite o la mejora en el software del sistema de cámaras.

Contra todo pronóstico, el iPhone 15 no ha sufrido el aumento de precio que se ha estado rumoreando durante todo el verano, incluso es más económico que el iPhone 14. Apple ha seguido dividiendo este dispositivo en dos gamas, la del iPhone 15 y iPhone 15 Plus, idénticos, pero con una pantalla de diferente tamaño, y iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, con la misma característica, pero añadiendo el telobjetivo x5 en el dispositivo de mayor tamaño.

Si deseas dar el salto de la serie 14 Pro a la serie 15 Pro, es recomendable que eches un vistazo a este artículo para conocer cuáles son las novedades que Apple ha introducido en su último modelo.