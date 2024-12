Todo lo que debes hacer para que tus contraseñas no supongan un problema

Nos enfrentamos a contraseñas cada día, nuestros entornos digitalizados, así lo requieren, aunque en muchas ocasiones, no aplicamos la recomendaciones básicas para evitar inconvenientes. En este artículo deseo mostrarte cuáles son las medidas más habituales para que la gestión de tus contraseñas sea eficiente.

Mejora así tus contraseñas

Para comenzar, hay que partir de lo más obvio, crear contraseñas fuertes y únicas. Esto implica que deben tener una letra mayúscula, minúscula, número y símbolos. De hecho, en muchos sitios web, no se permite que sean de otra manera. Así que, puedes aplicar sistemas sencillos para tener contraseñas fuertes y que sean fáciles de recordar. Debes utilizar la misma técnica siempre, por ejemplo, que la primera y la quinta letra sea la mayúscula, que el último carácter sea un símbolo y que el tercero sea un número. En cuanto a palabras, utilizas aquellas que te sean sencillas de recordar o tengan relación contigo, pero que nadie más conozca.

La autenticación en dos pasos, también conocida como 2FA, supone añadir una capa adicional de seguridad en el que el segundo factor es un código enviado por SMS o bien, mediante una aplicación de autenticación. Siempre que sea posible, podemos elegir esta posibilidad para evitar problemas futuros.

Reutilizar las contraseñas es uno de los fallos más habituales y esto se debe básicamente a la pereza. Pero claro, si una de nuestras contraseñas cae en las manos menos adecuadas, es posible que otras cuentas también presenten este inconveniente, ya que el problema se multiplica. Aunque cueste trabajo, evitar la reutilización de contraseñas es siempre la mejor medida.

Además, y aunque parezca engorroso, no podemos crear una contraseña y dejarla hasta el fin de los tiempos. Siempre es mejor establecer un periodo en el cual vayamos cambiando las contraseñas y, en el caso de que haya alguna filtración, las posibilidades de sufrir malas consecuencias se vea minimizada.

Los gestores de contraseñas también son excelentes medidas que nos ayudan a una adecuada gestión. Gracias a ellos, no es necesario recordar contraseñas de ningún tipo. Sin embargo, piensa que estas contraseñas no se guardan de manera local y que es posible que un ciberdelincuente pueda tener acceso a ellas, aunque no se trata de algo que suele ocurrir.

Además, en muchas ocasiones, tenemos las contraseñas guardadas en los propios navegadores, y estos en ocasiones no son tan seguros como los propios gestores de contraseñas. Lo mejor es que elijas este último antes que dejarlas guardadas en el navegador.

Ahora que llegan las fechas navideñas, evitar las redes WiFi públicas, siempre es una buena medida de seguridad. Las de los centros comerciales, hoteles, locales de restauración o incluso, las que están a disposición de los usuarios por parte de cualquier ayuntamiento u organismo implican bastante riesgos para nuestra seguridad. Si vas a utilizarlas, protege de siempre como una aplicación VPN.

Muy importante, el 75% del tráfico por Internet produce a través de dispositivos móviles. La mejor medida para evitar algún tipo de inconveniente pasa siempre por tener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones. Nunca las ignores, ya que las versiones antiguas pueden tener algún fallo de seguridad que ponga las contraseñas en situación de vulnerabilidad.