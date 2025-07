SPC Boost Clip: auriculares de moda con buen sonido y diseño ultraligero

Los auriculares tipo clip están marcando tendencia en el mundo del audio portátil. No solo llaman la atención por su estética original, sino que en el caso de estos SPC Boost Clip, además, suenan realmente bien. La firma vitoriana se suma a esta nueva ola con su primer modelo de este formato, apostando por un diseño cómodo, ligero y pensado para acompañarte en cualquier momento del día.

Así son los SPC Boost Clip

Características SPC Boost Clip Tipo de auricular True Wireless tipo clip (ear clip) Peso por auricular 6 gramos Micrófono incorporado Sí, con reducción de ruido Autonomía Hasta 7 horas + 21 horas en el estuche Bluetooth 5.3 Resistencia al agua IPX4 (salpicaduras y sudor) Controles táctiles Sí Precio de lanzamiento 49,90 €

Un diseño que marca tendencia

He probado muchos auriculares a lo largo de los años, pero hacía tiempo que no me encontraba con un formato tan cómodo y curioso como este. Los SPC Boost Clip son auriculares tipo ear clip, una tendencia que está pegando con fuerza y que, sinceramente, tiene todo el sentido del mundo. Se sujetan al lóbulo sin introducirse en el canal auditivo, lo que los hace más cómodos para quienes no toleran los in-ear tradicionales o pasan muchas horas con ellos puestos.

Colocarlos es fácil y rápido y una vez acoplados, apenas se notan. A mí, que paso muchas horas frente al ordenador entre videollamadas, escritura y correcciones me viene fenomenal que no molesten ni aprieten con el uso prolongado.

Comodidad y peso pluma

Cada auricular pesa tan solo 6 gramos, pero es que incluso con ese tamaño mínimo mantienen un diseño muy elegante y funcional. El clip es suave y flexible, se adapta al contorno de la oreja y no se nota ni en movimiento. He salido a caminar con ellos puestos e incluso he hecho tareas domésticas sin que se moviesen ni un milímetro.

La sensación es la de un accesorio que se vuelve invisible, algo que valoro especialmente cuando lo llevo varias horas puestas. No hay presión ni sensación de encierro en el oído, algo que sí ocurre con modelos más intrusivos.

Un audio que sorprende para bien

Los SPC Boost Clip me han callado la boca en cuanto a calidad de audio. Los agudos suenan nítidos, los graves están bien presentes sin ser exagerados y, en general, el sonido es más redondo de lo que uno imagina en este rango de precio. Echo un poco en falta algo más de potencia, pero quizás esto se deba a que siempre estoy con auriculares tipo in-ear, y aquí es diferente. Pero, en todo caso, se trata de una apreciación muy subjetivas.

No estamos ante un modelo pensado para audiófilos, pero sí para quienes valoran una experiencia equilibrada. Escuchar música, podcasts o vídeos de YouTube es una experiencia agradable. No distorsionan y te dejan la ventaja de crear un espacio tipo «ambiente» que te permite oír el timbre de casa, y que además ofrecen una buena sensación de espacialidad pese a su diseño abierto.

Fáciles de usar, desde el primer momento

Aquí no hay que complicarse con apps adicionales ni ajustes infinitos. Se emparejan por Bluetooth 5.3 en cuestión de segundos, y desde ese momento basta con sacarlos de la caja para que se conecten automáticamente al móvil, al portátil o al dispositivo que tengas.

Los controles táctiles funcionan bien: reproducir, pausar, pasar de canción, incluso activar el asistente de voz. Todo responde con rapidez. En mi caso, los he utilizado sobre todo con iPhone, un par de dispositivos Android y Mac, y la experiencia ha sido impecable.

Buena autonomía para el día a día

La autonomía real ha estado muy cerca de las cifras oficiales:,en torno a seis horas y media por carga completa. El estuche da para unas tres cargas adicionales, con lo que puedes llegar a unas 28 horas de reproducción sin pasar por el enchufe.

Para alguien como yo, que escucha algo de música por la mañana y por la tarde y algo más antes de dormir, da de sobra para dos o tres días sin tener que pensar en recargarlos.

Una caja que podría ser más compacta

El único aspecto que no termina de convencerme del todo es el tamaño de la caja. No es que sea enorme, pero sí más voluminosa que otras del mercado, especialmente si tenemos en cuenta el reducido tamaño de los auriculares. Para bolsillos ajustados o puede ser un poco molesta. Eso sí, es una caja robusta, con cierre magnético resistente y conectividad USB-C, así que al menos compensa en solidez. Además, el peso es mínimo.

Perfectos para quienes valoran la comodidad

Este formato tipo clip no solo está de moda, sino que tiene todo el sentido en un mundo donde cada vez más personas buscan comodidad real. No todos quieren tener algo en el canal auditivo. Algunos simplemente queremos olvidarnos de que llevamos algo encima. Los SPC Boost Clip se adelantan a esa tendencia. Ofrecen una forma distinta de disfrutar del audio sin renunciar a calidad, autonomía ni facilidad de uso. Y lo hacen por menos de 50 euros.

Una compra acertada

Si tuviera que recomendar unos auriculares ligeros, cómodos y con buen sonido a alguien que no se lleva bien con los in-ear tradicionales, estos serían una buena opción. Y lo digo con conocimiento de causa, no me los he quitado en todo el fin de semana. Sí, la caja podría ocupar menos espacio. Pero si eso es el precio a pagar por una experiencia auditiva tan cómoda y con este diseño innovador, lo doy por bien invertido.