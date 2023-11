El software que permite disfrutar de la experiencia de los snacks sin ruido

Doritos ha llamado la atención de sus seguidores con una campaña que se presenta la introducción de «Doritos Silent», un nuevo producto revolucionario. Esta innovación parecía ofrecer la misma experiencia de los conocidos chips de maíz, pero sin el distintivo crujido al comerlos. Después de mucha especulación, la marca finalmente desveló que la novedad era en realidad un software llamado «Crunch Cancellation», diseñado para suprimir el sonido de los crujidos de los Doritos en tiempo real.

Fuera ruidos gracias a la tecnología

Este software revolucionario, desarrollado en colaboración con TBWA\España y Glassworks, fue lanzado inicialmente el año pasado. Está especialmente diseñado para gamers, permitiéndoles disfrutar de sus snacks favoritos sin interrumpir sus juegos con ruidos de masticación. El «Crunch Cancellation» es un filtro de audio avanzado que distingue entre la voz humana y el crujido de los Doritos, eliminando este último.

«El lanzamiento de Crunch Cancellation entre la comunidad gamer del año pasado fue todo un éxito, logrando un alcance del 98% en este público tan estratégico para la marca. Eso nos hizo plantearnos la gran utilidad de este ingenioso software en otros colectivos más allá del gaming. Porque a todos nos ha entrado el hambre en medio de una reunión virtual, y ahora podremos disfrutar de nuestros Doritos sin tapujos», señala David Bardaji, responsable de Marketing de Doritos.

Debido al éxito de este producto, Doritos ha decidido expandir su disponibilidad a nivel mundial. Ahora incluye una función adicional para eliminar el sonido de los crujidos en reuniones virtuales y videollamadas, haciéndolo accesible para un público más amplio, más allá de la comunidad de jugadores.

El software Crunch Cancellation está disponible de manera gratuita en la web de la marca y puedes recibirlo en tu ordenador o dispositivo previo registro.

El ruido al comer, un fenómeno muy común y que en ocasiones no puede ser evitado, a menudo genera incomodidad en contextos sociales y profesionales. Masticar alimentos crujientes como chips o verduras puede crear un sonido distintivo, que resulta molesto para algunas personas, especialmente en entornos silenciosos o durante reuniones. Este ruido no solo puede distraer a quienes nos rodean, sino que también puede ser una fuente de vergüenza para el que come. La creciente conciencia sobre este problema ha llevado al desarrollo de soluciones tecnológicas como esta, como filtros de sonido en dispositivos de comunicación, o bien, con formas más avanzadas, que buscan minimizar el impacto del ruido al masticar en situaciones donde la discreción es clave.