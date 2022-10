El cambio en RRHH provocado por la inclusión de tecnología

Los departamentos de RRHH de las empresas están comenzando a aplicar la tecnología a la hora de seleccionar a sus candidatos. En este sentido, hemos tenido la oportunidad de charlar con el CEO de Opground, Eduard Teixidó, quien nos presenta el panorama actual dentro de este campo, dando su punto de vista experto.

Entrevista a Eduard Teixidó, de Opground

¿Crees que está cambiando el sector de RRHH gracias a la tecnología?

Sí, la tecnología está ofreciendo muchas soluciones que facilitan la vida en los departamentos de RRHH. Las cosas están cambiando mucho, aunque en algunos aspectos, desgraciadamente, la tecnología no se aplica de tal manera que se pueda avanzar al ritmo de lo que realmente se podría. Parece que aun en muchos ámbitos de RRHH se es reticente a aceptar las nuevas tecnologías, pero también parece que poco a poco se empieza a ver un cambio de paradigma.

¿Qué aspectos puede mejorar la tecnología en este mercado?

Puede mejorar literalmente todos los aspectos; desde las evaluaciones, el recruiting, la gestión del talento interno, etc… Otra cosa es si esta tecnología se aplica de la manera más adecuada, es decir, la tecnología no lo es todo, el uso y enfoque que se le da es lo que realmente hace que las cosas cambien para mejor.

Por ejemplo, Opground no es la primera empresa que automatiza procesos en el recruiting a través de la Inteligencia Artificial. Nuestra reflexión es: El punto crítico en cada proceso de selección es la primera entrevista, ya que es el punto en el que las empresas realmente pueden evaluar el encaje de una persona con una oportunidad laboral. El CV no es suficiente para ello, aunque para hacer el recruiting viable, hasta la fecha siempre se ha procurado reducir la cantidad de personas a entrevistar descartándolas por su CV.

Desde nuestro punto de vista, no tiene sentido enseñar a la IA a filtrar CVs ya que es algo que contiene muy escasa información, sino que consideramos más adecuado y viable la evaluación de encaje persona y oportunidad a través de la lectura de entrevistas virtuales que ahorran gran cantidad de tiempo y recursos a ambas partes involucradas. Y esto se demuestra sabiendo que aproximadamente un 60% de las primeras entrevistas no siguen hacia un siguiente paso en el proceso de selección.

Lo que aquí es importante y evidente es tener en cuenta que, claramente, si las empresas pudieran entrevistar a centenares de candidatos para una posición, lo harían. Se asegurarían así que no se pierde nadie por un filtrado vacío de CVs, y eso es precisamente lo que hace Opground: permitir a la empresa algo que no ha podido hacer antes por falta de tiempo y recursos, que es entrevistar a miles de profesionales, yendo mucho más lejos que un CV y en menos de cinco minutos.

¿Crees que en general las empresas del sector están abiertas a implementar cambios en los procesos y en su modo de gestionar personas?

Generalmente sí, la verdad es que muchas empresas están dispuestas a probar nuevas soluciones para ver si pueden mejorar sus procesos a pesar de que, ya que es un sector en el que «se vende mucho humo», suelen adoptar una actitud de «si no lo veo no lo creo». También es cierto que el mercado de RRHH sigue siendo muy tradicional pero, como decía, poco a poco se van viendo cambios y se van aceptando las nuevas tecnologías.

¿Cómo ves el futuro de este sector en este sentido?

Es impredecible saber dónde nos puede llevar la tecnología en unos años, pero lo que nosotros claramente vemos es que las personas dejarán de dedicar tanto tiempo a tareas que no tienen gran valor añadido. Se trata simplemente de ser eficientes. Por ejemplo, desde Opground creemos que un recruiter, ya sea de la empresa final o de una consultora de selección, no debería destinar tanto tiempo buscando aleatoriamente perfiles tecnológicos a través de plataformas como Linkedin y seleccionando a algunos para entrevistarlos. El valor de los recruiters es asegurarse de incorporar a las personas adecuadas, conducir un buen proceso y generar un puente de comunicación empresa-candidato que lleve el proceso a su éxito.

¿Crees que la tecnología puede conllevar algún peligro en un sector tan personal como los RRHH?

Peligro no sé si sería la palabra. Pueden existir soluciones más acertadas o menos, tal y como hay profesionales de HR más o menos buenos. Lo que sí considero que es peligroso, al menos en lo que se refiere al recruiting, es seguir viendo personal de selección abordando a perfiles IT a diestro y siniestro. Desgraciadamente, aunque un porcentaje de profesionales IT respondan a sus mensajes e ir a volumen para conseguir un número específico de personas entrevistadas «solucione» el problema a corto plazo, al final concluye en resultados negativos para el sector en general, como estamos viendo, ya que los potenciales candidatos acaban viendo las malas prácticas, que están empezando a ser muy superiores a las buenas, y terminan siendo reticentes a abrirse a nuevas oportunidades. En definitiva, la conclusión es la que vemos, que el rol del recruiter se está desvalorizando.

Opground fue fundada en 2020 por Eduard Teixidó, Jordi Vall y Marcel Gozalbo, con el fin de eliminar los currículums y automatizar la fase inicial de los procesos de selección. Se trata del primer reclutador virtual, y funciona a través de inteligencia artificial. El objetivo es conectar cada vacante con los perfiles IT más adecuados de forma eficiente, en menos de 5 minutos y de la misma manera que lo hacen las personas, conociendo a las personas que hay detrás de cada CV a través de las primeras entrevistas. De este modo, la compañía consigue agilizar los procesos de selección en un 80%, todo gracias a tecnologías como la inteligencia artificial.