El robot de limpieza EZVIZ RS20 Pro ya está disponible en España

Las tareas de limpieza siempre resultan pesadas, y la aparición de los robots aspirador supuso un punto de inflexión en estas tareas. Ahora, los fabricantes se esfuerzan en ofrecer los productos mucho más versátiles en los que la intervención por nuestra parte sea mínima. Es el caso del nuevo robot EZVIZ RS20 Pro, un nuevo concepto que engloba tanto el dispositivo aspirador y fregasuelos, junto con otras funciones interesantes.

Así es el EZVIZ RS20 Pro

Este dispositivo ofrece una potencia de aspirado de 7200 Pa y que van desechados a una bolsa de 5 l en la estación de acoplamiento. El robot cuenta con un sistema de cepillo de rodillo tres en uno, incluso es capaz de cortar el pelo que se enreda con una cuchilla integrada, algo que viene muy bien para quienes tienen mascotas. En el caso del fregado, es capaz de aplicar diferentes presiones y se mueve con soltura en espacios estrechos, detectando, incluso el tipo de sociedad y aplicando el tratamiento más adecuado para cada una de ellas.

El robot ha sido diseñado para ofrecer una limpieza íntegra, sin que haya que hacer nada, ya que es capaz de vaciar automáticamente el polvo, lavar las mopas con agua caliente y secarlas. Después de la limpieza de las mopas, es capaz de rellenar el depósito con agua limpia, por la que la intervención por nuestra parte es mínima.

Limpieza para cada tipo de escenario

El EZVIZ RS20 Pro es capaz de distinguir el tipo de suelo, por lo que, en el caso de encontrarse como una alfombra, no aplicará las mopas para no estropearla. También levanta automáticamente los cepillos laterales, evitando roces innecesarios. Gracias a su escáner LiDAR con láser 3D, es capaz de identificar más de 65 tipos de objetos comunes y así poder esquivarlos, como zapatos, cables o las partes inferiores de las cortinas. Gracias al avanzado láser, el robot no se va chocando ni con obstáculos ni con paredes, alcanzando una precisión muy alta durante todo el proceso de limpieza.

El robot EZVIZ RS20 Pro ha sido además fabricado con plástico reciclado, el equivalente a 16 botellas. El fabricante además está implicado en la financiación de un proyecto global de bosques, para compensar la huella de carbono producida en la fabricación de estos productos.

El nuevo robot EZVIZ RS20 Pro se puede comprar en España a un precio de 1299,99 €, tanto en la web del fabricante como en los distribuidores autorizados. Un producto que revoluciona la limpieza doméstica y que evita tener que estar preocupándose por poner en funcionamiento el robot y mantenerlo.