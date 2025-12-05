ReputationUP lanza RepUP Radar Tool, la IA para monitorizar y proteger tu marca en el Dark Web

ReputationUP presenta la plataforma que detecta amenazas, fugas de datos y suplantaciones de identidad antes de que dañen la reputación de las empresas.

La reputación se defiende donde nacen los ataques: en el Dark Web

En 2025, la reputación de una empresa ya no se juega únicamente en redes sociales o medios de comunicación.

Gran parte de las amenazas digitales —desde robos de credenciales hasta intentos de suplantación— se origina en los circuitos ocultos del Dark Web, donde hackers y grupos criminales intercambian información robada, accesos RDP, bases de datos y kits de phishing listos para su uso.

Para hacer frente a este escenario, ReputationUP, líder mundial en protección de la reputación online, ha desarrollado RepUP Radar Tool: una plataforma de Dark Web Intelligence que permite identificar, analizar y neutralizar en tiempo real las amenazas reputacionales y de seguridad informática.

“El Radar es como un sonar digital: escanea el Dark Web para detectar señales débiles y convertirlas en acciones concretas de prevención”, explica Andrea Baggio, CEO de ReputationUP Group. “Hoy no basta con reaccionar: hay que ver antes, entender antes y actuar antes.”

Qué es RepUP Radar Tool

RepUP Radar Tool es una suite de Digital Risk Protection que opera exclusivamente en el Dark Web. Monitoriza marketplaces, foros criminales y canales privados (Telegram, IRC, Discord) en busca de:

fugas de datos personales o empresariales (PII, credenciales, cookies de sesión);

dominios falsos y páginas de phishing;

aplicaciones pirateadas o no autorizadas;

conversaciones o menciones sobre la empresa o sus directivos.

Cuando el sistema detecta un contenido sospechoso, genera una alerta inmediata con:

nivel de riesgo,

contexto del incidente,

evidencias digitales descargables (capturas, logs, hash),

y un workflow técnico y legal para la eliminación (takedown) del contenido.

De la detección a la eliminación: así funciona el proceso

El Radar no se limita a observar: actúa.

Cada amenaza puede gestionarse mediante una pipeline automatizada que conecta la detección con la respuesta operativa:

Detection – Escaneo continuo del Dark Web y de fuentes cerradas.

– Escaneo continuo del Dark Web y de fuentes cerradas. Analysis – Evaluación de la gravedad y del impacto reputacional.

– Evaluación de la gravedad y del impacto reputacional. Action – Activación del proceso de eliminación, requerimiento o denuncia formal.

– Activación del proceso de eliminación, requerimiento o denuncia formal. Reporting – Elaboración de informes certificados, útiles para auditorías, compliance o comunicación.

Gracias a su integración con el resto de herramientas de ReputationUP, el Radar permite una gestión completa del incidente: técnica, legal y reputacional.

Funciones principales del RepUP Radar Tool

Hacker Discussions Monitoring : rastreo de marketplaces como Russian Market o Genesis Market para detectar credenciales y dominios en venta.

: rastreo de marketplaces como Russian Market o Genesis Market para detectar credenciales y dominios en venta. Employee/Customer Data Breach : identificación de datos sensibles expuestos en el Dark Web.

: identificación de datos sensibles expuestos en el Dark Web. Stealer Malware & Botnet Tracking : análisis de registros generados por malware infostealer para descubrir cuentas comprometidas.

: análisis de registros generados por malware infostealer para descubrir cuentas comprometidas. I nstant Messaging Monitoring : supervisión de Telegram, Discord e IRC para detectar conversaciones que mencionen al brand.

: supervisión de Telegram, Discord e IRC para detectar conversaciones que mencionen al brand. Phishing Detection & Monitoring : identificación de dominios imitadores (look-alike) y kits de phishing activos, con posibilidad de eliminación inmediata.

: identificación de dominios imitadores (look-alike) y kits de phishing activos, con posibilidad de eliminación inmediata. Mobile App & Domain Blacklist Monitoring : detección de aplicaciones no autorizadas e IP incluidas en listas negras.

: detección de aplicaciones no autorizadas e IP incluidas en listas negras. VIP Protection : monitorización específica para altos directivos y figuras públicas.

: monitorización específica para altos directivos y figuras públicas. Takedown Management: eliminación de contenidos fraudulentos o difamatorios con trazabilidad completa.

Dos niveles de licencia según las necesidades

Business License

Pensada para pymes y empresas que desean monitorizar el Dark Web de forma eficiente, con panel operativo, alertas y reportes personalizados.

Brand Protection Ultimate License

Diseñada para grandes organizaciones y marcas globales: incluye módulos adicionales de phishing detection, apps móviles, surface web y monitorización de redes sociales. Es la solución más completa para la protección reputacional integrada.

Ventajas concretas

Prevención anticipada de fugas de datos y suplantaciones.

de fugas de datos y suplantaciones. Reducción del tiempo de detección y respuesta (MTTD / MTTR) de días a horas.

de días a horas. Evidencias con validez legal para requerimientos y acciones judiciales.

para requerimientos y acciones judiciales. Integración con equipos de seguridad , jurídicos y de comunicación.

, jurídicos y de comunicación. Mayor credibilidad y confianza por parte de clientes y stakeholders.

por parte de clientes y stakeholders. Cumplimiento con GDPR y NIS2 en la gestión de datos y notificaciones.

“Con RepUP Radar Tool llevamos la defensa reputacional al lugar donde todo comienza: el Dark Web”, añade Baggio.

“Nuestro objetivo es dar a las empresas una ventaja informativa que marque la diferencia entre sufrir un ataque o evitarlo.”

Un aliado estratégico para empresas y profesionales

El Radar es ideal para:

sectores con alta exposición mediática (finanzas, energía, sanidad, telecomunicaciones); empresas con propiedad intelectual o patentes sensibles;

(finanzas, energía, sanidad, telecomunicaciones); empresas con propiedad intelectual o patentes sensibles; marcas internacionales con múltiples dominios, aplicaciones o mercados;

con múltiples dominios, aplicaciones o mercados; profesionales y despachos que gestionan clientes VIP o figuras públicas.

Con una sola plataforma es posible ver, analizar y actuar antes de que la amenaza emerja, reduciendo el impacto operativo, económico y reputacional.

Una visión: anticiparse en lugar de reaccionar

En una época en la que la SERP de Google está dominada por respuestas generadas por IA y los contenidos se difunden de forma instantánea, la única manera de proteger la reputación es prevenir.

RepUP Radar Tool representa el siguiente paso en la evolución de la Digital Risk Protection: una tecnología que fusiona ciberseguridad, reputación e inteligencia artificial en un único ecosistema operativo.