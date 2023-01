Los problemas que no deberías ignorar de tu ordenador: si hace alguna de estas 5 cosas, cómprate uno nuevo

Es cierto que cuando compramos un ordenador pensamos que va a ser una inversión a largo plazo. De hecho, no tiene por qué no serlo, pero la tecnología avanza demasiado rápido. Si tu equipo hace cualquiera de estos síntomas, quizás ha llegado el momento de cambiar de ordenador por uno nuevo. Toma nota de estas señales y ve preparando tu nuevo dispositivo.

Cambiar de ordenador: las señales infalibles

Si tu equipo está haciendo alguna de estas 5 señales, piensa en cambiar de ordenador o, al menos, sustituir algunos de sus componentes.

Va lento tras formatear

Muchas veces nos quejamos de la lentitud con la que funciona nuestro equipo, y tomamos la solución de formatearlo. Este proceso consiste en borrar todo y dejarlo en condiciones de fábrica. El formateo es algo efectivo en equipos que no tienen una vida muy larga, pero si la última vez que compraste un ordenador fue en el año 2009, seguirá yendo lento.

Las aplicaciones no se ejecutan

Es consecuencia del punto anterior. Si no actualizas tu equipo, llegará un momento que hay aplicaciones que directamente no se van a ejecutar, o lo harán a una velocidad que será directamente desesperante. Las aplicaciones siempre dan una indicación del estado de salud de nuestro equipo, por tanto, no demores la actualización o la compra de uno nuevo sí, un programa de uso tan común como Microsoft Word tarda una eternidad en abrirse.

Ya no se actualiza

Para que un ordenador funcione correctamente, ha de recibir las actualizaciones pertinentes de su sistema operativo, ya sea Windows o Mac. Cuando ha cumplido cierto tiempo, ya no podrá ejecutar actualizaciones nuevas. Por tanto, esto no deja de ser un síntoma de cierta antigüedad. Las actualizaciones de software siempre traen mejoras de rendimiento y de seguridad. Aunque tu equipo siga trabajando en buenas condiciones a pesar de que ya no tenga más actualizaciones, algo muy habitual en los Mac, probablemente debes plantearte comprar un ordenador nuevo.

Se apaga de manera repentina

Es señal de que alguno de sus componentes se está calentando más de lo debido, por lo que el equipo se apaga como medida de seguridad. Esto te deja además con las espaldas descubiertas, ya que si estás trabajando y se produce una pagado, lo más probable es que pierdas todo lo que estabas haciendo. ¿Merece la pena seguir así?

Portátiles: los más delicados

Los portátiles son quizás más susceptibles al deterioro, ya que tienen todos los componentes concentrados en un espacio muy pequeño. Además, no siempre le damos el uso adecuado y los utilizamos como si fuesen ordenadores de sobremesa. Como consecuencia, la batería es lo primero que se reciente, aunque puede ser fácilmente sustituida. Pero un portátil suele tener un recorrido más corto que uno estándar, por tanto, si tu ordenador portátil sufre cualquiera de los problemas de arriba, llega el momento de comenzar a buscar uno nuevo.