Safari cumple 20 años: la evolución del navegador nativo de Apple

Safari ha cumplido ayer 20 años. Fue un 7 de enero de 2003 cuando Steve Jobs lo anunció en una conferencia de desarrolladores de Mac. Su recorrido vital lo ha terminado convirtiendo en el navegador de ser en todos los dispositivos Apple. Ahora puede decirse que Safari es un navegador resolutivo y completo, pero no siempre fue así.

Los 20 años de Safari

Safari se ha caracterizado siempre por tener una interfaz muy limpia, es un navegador sencillo, sin complicaciones y que actualmente funciona bastante bien. Incluso sacó su propia versión para ordenadores Windows unos años más tarde.

Pero los comienzos de Safari no fueron precisamente muy positivos. Uno de los fallos que tenía este navegador es algo impensable hoy en día, cuando lo cerrabas y volvías a abrir no era capaz de recordar las pestañas que habías abierto con anterioridad. Esto no le puso en muy buena posición con respecto a otros navegadores. De hecho, tiene una implementación del 9 %, en un mercado que está totalmente dominado por Google Chrome, un navegador muy pesado y que captura muchísima información del usuario. Los de Mountain View siempre con la sospecha de capturar demasiados datos en cuanto a hábitos de navegación.

Probablemente, Safari no es el mejor navegador que puedes tener ahora en tu equipo. Hay propuestas que ofrecen muchas medidas avanzadas de seguridad y que no recopilan prácticamente información. Pero no cabe duda de que Safari ha ido mejorando con el paso del tiempo, de hecho, yo lo tengo como navegador predeterminado en mis dos ordenadores Apple.

Duros comienzos los de Safari

El navegador no vivió buenos momentos desde su lanzamiento, incluso se llegó a pensar que Apple podría abandonarlo porque no terminaba de dar con la tecla de tener un navegador óptimo, a pesar de la buena rapidez que le ha caracterizado siempre. Sin embargo, el paso del tiempo ha conseguido que Safari sea un navegador competitivo, muy sencillo, de manejar, que consume muy pocos recursos y que suele ser del agrado de los usuarios.

Quienes utilizan dispositivos Apple y no emplean Safari, probablemente es porque de cabeza van a otro navegador, que ya vienen utilizando desde hace tiempo. Sí, volvemos a hablar de Google Chrome. Son costumbres difíciles de erradicar, y a fin de cuentas, uno debe trabajar con aquello con lo que se encuentre a gusto. Pero darle una oportunidad a Safari no es una mala idea, sería un bonito regalo de cumpleaños. ¿Te animas a darle caña a Safari? ¿O pesa muchi la sombra de Google en tus hábitos?