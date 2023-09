Una ONG británica acusa a Apple de destrozar el medio ambiente con el iPhone 15

Quedan pocas horas para que conozcamos todos los detalles del iPhone 15, además de otros dispositivos que van a ser presentados a las 7:00 de la tarde, hora peninsular española, por la compañía Apple. El iPhone, por una razón u otra, siempre es un producto que está en boca de todos, pero para la ONG Population Matters, se trata de un auténtico despropósito para el medio ambiente.

El iPhone 15 y su huella ecológica

Según esta ONG, que destina gran parte de sus esfuerzos a la caridad, el iPhone 15 «es un producto que nadie necesita a un coste que el medio ambiente no se puede permitir». Tanto por el uso del agua, la extracción de recursos naturales por las emisiones de carbono, el iPhone 15 o cualquiera de los productos que fabrica la compañía es algo que no está nada justificado, tal y como declaran en su informe. Estas son algunas de las cifras que esta ONG pone sobre la mesa para concienciar a los consumidores.

La huella de carbono de Apple es mayor que la de más de 100 países.

Aunque Apple ha recibido recientemente elogios por retirar su oposición a la legislación sobre el derecho a reparación y ha tomado medidas para aumentar las opciones de reparaciones de sus productos, sigue ofreciendo a sus clientes planes de financiación de actualizaciones que les animan a comprar nuevos teléfonos cada año. Efectivamente, el usuario de iPhone suele cambiar dispositivo con mayor frecuencia que otro.

Aunque Apple ha recibido recientemente elogios por retirar su oposición a la legislación sobre el derecho a reparación y ha tomado medidas para aumentar las opciones de reparaciones de sus productos, sigue ofreciendo a sus clientes planes de financiación de actualizaciones que les animan a comprar nuevos teléfonos cada año. Efectivamente, el usuario de iPhone suele cambiar dispositivo con mayor frecuencia que otro. La cadena de suministro de Apple utiliza más de 397000 millones de litros de agua al año: más de un tercio de su uso procede de zonas con alto riesgo hídrico.

Las materias primas y los componentes utilizados en los productos de Apple se transportan desde más de 75 países.

Sólo una quinta parte de los materiales de los productos Apple son reciclados o renovables.

Con el coste de un iPhone nuevo se podría pagar el sueldo de una comadrona en Bangladesh durante cuatro meses.

Con los 2.700 millones de dólares que Apple gastará en marketing en 2021 se podrían cubrir todas las necesidades de agua para saneamiento e higiene en los 46 países menos desarrollados.

Según la ONG, es loable que Apple tenga como objetivo ser neutra en emisiones de carbono en el año 2030, pero no está haciendo nada más que marketing cuando habla de cuidado del entorno. Por ejemplo, el gasto en publicidad genera unas emisiones de carbono en los centros de datos que la procesan. Además, también acusan a la compañía de estar agotando algunos minerales escasos que podría ser necesarios para desarrollar energías alternativas, ya que los utilizan en la fabricación de sus productos.

El responsable de la ONG, Alustair Currie, se muestra tajante en esta reflexión final, «se trata de que Apple rectifique, no de que los clientes lo hagan. Las empresas no tienen por qué vender a toda costa, y nosotros no tenemos por qué comprar a toda costa. Cualquiera que esté pensando en comprar el iPhone 15 este mes de septiembre podría reflexionar sobre lo que podría hacr con el dinero que se está gastando, como pagar el sueldo de una comadrona en Bangladesh durante cuatro meses».