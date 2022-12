No falla: este es el truco de YouTube para que no puedas parar de ver vídeos con el móvil

Nuestros dispositivos móviles nos permiten prácticamente cualquier cosa, y no cabe duda de que YouTube es una de las aplicaciones favoritas para entretenernos. No solamente eso, sino que podemos ver gran cantidad de contenidos interesantes y útiles. Pero desde la aplicación, propiedad de Google, desean que pases más tiempo enganchado a tu móvil viendo vídeos sin parar. Es normal, las ganancias en publicidad son muy altas. Esto es lo que ha pensado YouTube para que no puedas parar de ver vídeos desde tu móvil.

La funcionalidad de YouTube que llegará pronto

Lo que van a hacer es integrar una función gracias a la cual puedes ir añadiendo vídeos a la cola de reproducción, todo esto mientras vas navegando. Es decir, si estás viendo cualquier cosa, incluso contenido cuestionable, puedes ir a los videos que te hay en YouTube y añadirlos a esa cola de reproducción para que se comience a reproducir en cuanto acaben los anteriores. No tendrás que esperar nada, ni la pantalla se te quedará en negro, se reproducirá todo aquello que has ido añadiendo y que son los vídeos de tu interés.

Ya está disponible para los suscriptores que tiene una cuenta premium, pero en breve pasará a todos los usuarios que tiene ya una cuenta gratuita. Los usuarios premium valora de manera muy positiva esta función, porque les permite irse creando listas de reproducción, totalmente personalizadas, sin tener que esperar nada de nada entre un contenido y el siguiente.

Eso sí, para poder disfrutar de ella tendrás que activarla previamente. Ojo, que estamos hablando de los usuarios premium. Ve a «Configuración», y encontrarás un menú llamado «Probar las características en desarrollo». Podrás activarlo automáticamente para ver cómo funciona. De momento no hay fecha por parte de la compañía para integrar plenamente esta funcionalidad, pero si ya está en fase de desarrollo y aprueba de todos, será cuestión de los tres primeros meses desde 2023 que va a comenzar en unas horas.

YouTube fue lanzado en febrero del año 2005, y el primer vídeo que se proyectó era muy curioso, una persona hablando en un zoo. De hecho, este vídeo sigue disponible y acumula millones de reproducciones. Posteriormente fue adquirida por Google y la ha terminado de convertir en un centro de entretenimiento y de consulta que sube millones de horas de contenido cada día. Se puede decir que está plataforma es la primera de televisión que te contenidos a la carta, ya que incorpora películas y series para ver en formato de pago.