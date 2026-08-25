El Navee XT5 Pro es el patinete off-road que presume de potencia y suspensión doble

Hay patinetes eléctricos pensados para moverse cómodamente por ciudad y otros que no esconden que quieren parecer una moto de trial en miniatura. El Navee XT5 Pro está en el segundo grupo. Neumáticos de taco, doble suspensión con muelles rojos a la vista, intermitentes integrados en los extremos del manillar y una carcasa que combina gris mate con rojo componen un diseño que ya avisa de sus intenciones antes de encenderlo. Lo he tenido varios días de uso, con septiembre a la vuelta de la esquina y muchos usuarios planteándose cambiar de medio de transporte para ir al trabajo, para comprobar si detrás de esa estética todoterreno hay un patinete a la altura o solo una fachada llamativa.

Así es el Navee XT5 Pro

Lo primero que se nota al levantarlo es el peso. Nada menos que 34,8 kilos, una cifra alta incluso dentro de los patinetes que se anuncian como todoterreno. No es un modelo para subir y bajar escaleras cada día ni para meterlo sin planificarlo en el maletero de un coche pequeño. A cambio, esa masa se nota en cuanto se pisa la plataforma, nada cruje, las soldaduras del chasis están bien rematadas y los plásticos de la carcasa, con los rótulos «XT5 Pro Xtreme Tech» grabados en el lateral, tienen un acabado más cuidado del que suele verse en patinetes de este rango.

El manillar incorpora una pantalla LED de 5 pulgadas integrada bajo una carcasa, junto al faro principal con detección automática de luz ambiente. El puño derecho agrupa los mandos de luces, intermitentes y el botón de encendido y modo de conducción; el izquierdo aloja el timbre. Los intermitentes se repiten en los extremos del manillar, lo que ayuda bastante a la visibilidad lateral en un vehículo de movilidad personal que, por su tamaño, ya impone cierto respeto en la calzada.

El plegado se hace por el manillar, con una palanca en la base del tubo de dirección que permite abatirlo para reducir el tamaño. Dado el peso del conjunto, hablamos más de un patinete que no está pensado para ser transportado, pero ese plegado facilita guardarlo ocupendo menos espacio. Monta neumáticos todoterreno de 12 pulgadas sin cámara, con un dibujo agresivo pensado para tierra, gravilla o adoquín irregular, no solo para asfalto liso.

Características del Navee XT5 Pro Motor 700 W nominales / 2.200 W de potencia pico, tracción trasera Batería 46,8 V · 12,75 Ah · 596,7 Wh Autonomía máxima Hasta 75 km a 15 km/h, según el fabricante Velocidad máxima 50 km/h en la versión internacional desbloqueada; limitada a 25 km/h en España por normativa de VMP Inclinación máxima 32% Peso 34,8 kg Carga máxima soportada 150 kg Dimensiones 1.360 x 627 x 1.400 mm desplegado; 1.360 x 627 x 655 mm plegado Neumáticos 12 pulgadas, todoterreno, sin cámara (tubeless) Frenos Doble disco de 130 mm (delantero y trasero) + freno eléctrico EABS Suspensión Doble brazo Damping Arm™ delantero y trasero, 60 mm de recorrido Pantalla LED de 5 pulgadas Conectividad Bluetooth, app NAVEE, compatibilidad con Apple Buscar (Find My), control de tracción TCS Resistencia al agua IPX6 Carga de la batería 5-6 horas con cargador estándar; 1,25-1,5 horas con carga rápida de 10 A

Mucha potencia que debes controlar bien

El motor, con 700 W nominales que pueden llegar a 2.200 W de pico, es de los más potentes que nos he encontrado en un patinete de este tipo, y se nota en la respuesta del acelerador. Los arranques son firmes y el empuje no se viene abajo al afrontar pendientes, algo coherente con esa inclinación máxima del 32% que anuncia la firma.

La velocidad de 50 km/h que aparece en la versión internacional del producto no es la que se puede alcanzar legalmente en nuestras calles. Aquí, como el resto de vehículos de movilidad personal, el Navee XT5 Pro circula limitado a 25 km/h por normativa. El patinete es de tracción trasera únicamente y es una delicia de conducir. La rueda delantera se ocupa de la suspensión y el frenado, no reparte potencia.

La autonomía real, siempre con matices

Navee cifra la autonomía máxima en 75 km, pero esa cifra corresponde a un escenario muy concreto, velocidad constante de 15 km/h, sin apenas pendientes ni frenadas, con un piloto de peso medio. En el uso diario, con paradas, semáforos y algo de terreno irregular, ese número baja de forma notable, algo que ocurre con cualquier patinete eléctrico del mercado y que conviene tener presente antes de comprar.

Durante mis recorridos, exigiendo más al motor con el modo de máxima potencia y un piloto de más de 90 kilos, la autonomía registrada ha rondado los 25 km antes de que el sistema empezara a limitar el rendimiento para proteger la batería. La batería, de 596,7 Wh, sí es de las más generosas de su categoría, y el tiempo de carga rápida, entre 1,25 y 1,5 horas con cargador de 10 A, juega a su favor para quien necesita recuperar autonomía entre trayectos.

Frenos y suspensión, el punto donde más se nota el trabajo de diseño

Aquí es donde el Navee XT5 Pro convence más. El doble disco de 130 mm, combinado con el frenado electrónico EABS, ofrece una frenada firme y progresiva, sin el tirón brusco que sufren algunos patinetes que dependen solo del freno eléctrico. La suspensión de doble brazo, con 60 mm de recorrido en cada rueda, absorbe bien baches, adoquines y bordillos mal rebajados, y explica buena parte de la sensación de estabilidad a velocidades altas para la categoría.

Los neumáticos de 12 pulgadas sin cámara, con dibujo todoterreno, refuerzan esa firmeza y reducen el riesgo de pinchazo frente a modelos con ruedas más pequeñas o macizas de baja calidad. La contrapartida de una suspensión pensada para encajar impactos fuertes es que el tacto resulta algo duro en trayectos urbanos suaves. No es un patinete que flote sobre asfalto liso, sino uno que prioriza aguantar el golpe cuando el terreno se complica.

Pantalla y funciones conectadas de valor

El clúster frontal integra una pantalla LED de 5 pulgadas bajo una carcasa ahumada, junto al faro con detección automática de luz ambiente, que se enciende solo cuando de verdad hace falta. El patinete se conecta por Bluetooth a la aplicación de Navee, desde la que se pueden consultar datos de uso, ajustar los modos de conducción y gestionar el bloqueo. Incorpora control de tracción, útil sobre superficies deslizantes como gravilla o suelo mojado, y compatibilidad con la red Buscar de Apple, pensada para localizar el patinete en caso de robo sin depender solo de la app del fabricante.

La certificación de resistencia al agua es IPX6 implica buena protección frente a lluvia y salpicaduras, aunque como con cualquier certificación de este tipo no equivale a pensar que el agua no le va a afectar si no tienes cuidado.

Una alternativa real al coche o la moto para volver a la rutina

Septiembre suele traer la misma pregunta todos los años, qué hacer con los trayectos diarios cuando terminan las vacaciones y toca volver a la oficina. Para quien vive a una distancia moderada del trabajo y hasta ahora dependía del coche o de la moto para sortear una cuesta larga o un tramo sin buen transporte público, el Navee XT5 Pro es una propuesta de valor.

La reserva de potencia sobra para no notar las pendientes, la autonomía real aguanta varios días de trayectos moderados sin cargar y los neumáticos todoterreno perdonan aceras en mal estado, adoquín suelto o algún tramo de tierra sin que el patinete lo pase mal. Para el desplazamiento diario a un centro de trabajo dentro de la ciudad es una alternativa a tener en cuenta, sobre todo si se compara con lo que cuesta mantener un vehículo a motor solo para moverse por el centro. Y, además, por su tamaño y porte vas a ir muy cómodo.

Un patinete pensado para ser disfrutadoi

El Navee XT5 Pro cumplede sobra, es un patinete pensado para terrenos exigentes, con una frenada y una suspensión a la altura de su aspecto trail, una batería generosa y un catálogo de funciones (Apple Find My, control de tracción, pantalla integrada…). Sus principales peajes son el peso, que limita su portabilidad, pero si eso no supone un hándicap, es precisamente uno de sus valores, la estabilidad. Con esas expectativas bien calibradas, es un patinete solvente para quien prioriza la solidez y la capacidad de subir pendientes sin tener que cruzar los dedos por bajarse a empujar.