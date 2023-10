Muchos pedidos de Amazon llegarán por drones en 2024 a Italia y Reino Unido

Amazon ha revelado sus intenciones de iniciar entregas con drones en el Reino Unido e Italia, ampliando su proyecto de envíos aéreos. El coloso tecnológico de EE. UU. anticipa la puesta en marcha de esta modalidad de envío en ambos países para finales de 2024, una década tras su primera mención sobre este tipo de operaciones aéreas. Proyectan entregar medio millón de paquetes anuales vía drones hacia el cierre del decenio. ¿Será una cifra viable en el horizonte?

Amazon Air aterrizará en Europa

El anuncio coincidió con la presentación de su nueva flota de drones en Seattle. David Carbon, la persona al frente de Prime Air en Amazon, expresó su entusiasmo por llevar Prime Air a territorio internacional, siendo su primera incursión fuera de los estados Unidos. Destacó la colaboración con las autoridades para garantizar un servicio seguro y que permita una entraga diferente y novedosa.

Actualmente, el servicio drones solo opera en dos localidades de California y Texas desde hace menos de un año, con planes de abrir otra sede en EE. UU. el año próximo. La idea de emplear drones para entregas fue compartida por Amazon en 2013, despertando expectativas de un envío más veloz. Jeff Bezos, el fundador de la compañía, en aquel entonces mostró su confianza en la iniciativa, pero por muchas razones no va al ritmo deseado. Son muchas las dificultaes que hay que solventar.

A pesar de la promesa inicial, el avance ha sido gradual. Prime Air inició en California y Texas con anterioridad y, hasta mayo, solo se reportaban 100 entregas vía drones, frente a una meta de 10.000 para ese año. No obstante, según Amazon, ahora los drones han realizado miles de entregas, beneficiando a numerosos clientes, que cuentan con la ventaja de que sus pedidos llegan por el aire.

El desembarco de esta modalidad en Europa marca un hito, aunque el anuncio no ha sido hecho de una forma muy llamativa. Amazon ha manifestado que se comenzaría con una base en el Reino Unido e Italia, expandiéndose gradualmente. Las áreas exactas de inicio no han sido reveladas, ya que se trata de un sistema de entrega que no estará disponible en todas las poblaciones.

David Carbon esbozó un plan donde se contemplan múltiples puntos de envío en EE. UU., Reino Unido e Italia, subrayando que no es una mera prueba de mercado, sino una respuesta a la demanda de un servicio eco-amigable. La entrega de pedidos por drones podría suponer una rebaja importante en las emisiones de CO2 y otros contaminantes de las camionetas diesel de reparto.