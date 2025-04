El Motorola Edge 60 Fusion es un soplo de aire fresco a un precio espectacular

Durante las últimas dos semanas he estado usando el Motorola Edge 60 Fusion, y la verdad es que ha sido una grata sorpresa. La marca lleva un tiempo afinando su fórmula en la gama media, y con este modelo han dado en el clavo. Tiene buen diseño, pantalla de calidad, potencia más que suficiente y una experiencia general que se siente muy redonda para su precio. Aquí te cuento cómo ha sido mi experiencia real con este dispositivo trata dos semanas de uso.

Así es el Motorola Edge 60 Fusion

Especificaciones del Motorola Edge 60 Fusion Pantalla 6,7″ pOLED curva, resolución 2712 x 1220 px, tasa de refresco 120 Hz, brillo hasta 1600 nits Procesador MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) RAM 8 GB (ampliables virtualmente hasta 24 GB con Moto AI) Almacenamiento 256 GB UFS Sistema operativo Android 15 con Hello UX (interfaz ligera y sin bloatware) Cámara trasera Principal de 50 MP (OIS) + Ultra gran angular/macro de 13 MP Cámara frontal 32 MP con tecnología Quad Pixel Batería 5000 mAh con carga rápida TurboPower de 68 W Conectividad 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C Audio Altavoces estéreo con Dolby Atmos Resistencia IP68, IP69 y certificación MIL-STD-810H Dimensiones y peso 158,6 x 72 x 7,95 mm / 177 g Colores disponibles Azul Slipstream, Rosa Zephyr, Verde Amazonite (todos Pantone) Precio de lanzamiento 329 €

Ligero, bonito y bien construido

Lo primero que notas al tenerlo en la mano es lo ligero que es: solo 177 gramos, algo poco habitual en estos tiempos. A eso súmale un grosor de apenas 7,95 mm y un acabado suave que, en mi caso, venía en el color azul Slipstream, uno de los tres tonos Pantone que ha lanzado Motorola, también está el rosa Zephyr y el verde Amazonite. El resultado es un móvil que entra por los ojos y que, además, resulta muy cómodo de usar incluso con una sola mano. Los bordes curvados de la pantalla también ayudan a esa sensación de fluidez al manejarlo, y no solo son estéticos, aportan un plus en ergonomía.

En cuanto a resistencia, viene con certificaciones IP68 e IP69 (sí, las dos), además de la MIL-STD-810H, que es una certificación militar pensada para aguantar condiciones adversas. No lo he tirado por las escaleras para comprobarlo ni lo he maltratado como a este otro, tampoco era plan, pero siempre tranquiliza saber que un pequeño accidente no lo va a dejar fuera de combate.

Color, fluidez y mucha visibilidad

Uno de los puntos donde este Edge 60 Fusion brilla con luz propia es su pantalla pOLED de 6,7 pulgadas. Tiene resolución FullHD+ a 2712 x 1220 píxeles, y desde el primer momento destaca por la nitidez y la viveza de los colores. Se nota que Motorola ha puesto mimo aquí.

El panel está curvado en los laterales, lo que aporta esa estética premium que solemos ver en móviles de gama alta. Además, cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, que se agradece muchísimo en el día a día: todo se mueve con suavidad, ya estés navegando, viendo vídeos o echando alguna partida.

Y ojo al brillo máximo de 1.600 nits y no 4.500 como figura en algunos sitios, que hace que incluso a pleno sol puedas leer la pantalla sin forzar la vista. También cubre el 100 % del espectro DCI-P3 y está validada por Pantone, algo que a nivel de fidelidad de color no es muy común en esta gama.

Fluidez con un chip poco conocido

El chip del Edge 60 Fusion es el MediaTek Dimensity 7300, un procesador que puede que no suene tanto como los Snapdragon, pero que se comporta muy bien en el uso diario. Es un chip de 4 nm, eficiente y rápido, que junto a los 8 GB de RAM garantiza un rendimiento muy fluido para prácticamente cualquier tarea.

Me ha sorprendido lo bien que gestiona la multitarea, incluso con varias apps abiertas al mismo tiempo. Además, Motorola permite ampliar virtualmente la RAM hasta 24 GB con su tecnología Moto AI, lo cual ayuda en ciertas situaciones exigentes, como edición de vídeo o juegos pesados. El almacenamiento es otro punto a favor, 256 GB que dan margen de sobra para apps, fotos y vídeos sin tener que pensar en liberar espacio.

Android casi puro, con extras útiles

El Edge 60 Fusion llega con Android 15 prácticamente limpio, algo que se agradece si vienes de móviles con capas pesadas. Motorola mantiene su filosofía de ofrecer una experiencia cercana a Android puro, pero con detalles que suman, como los gestos para encender la linterna, la cámara o las opciones de personalización de Moto.

La interfaz es rápida, intuitiva, y sin bloatware innecesario. Además, la integración de Moto AI permite desde ampliar la RAM hasta crear imágenes generativas con texto. Esto último no es vital, pero es un añadido curioso que puede tener su gracia.

Cámaras versátiles y cumplidoras

En este apartado, el Edge 60 Fusion demuestra que se puede ofrecer una buena experiencia fotográfica sin irse a precios desorbitados. La cámara principal es un sensor de 50 mpx con estabilización óptica , que da muy buenos resultados en casi todas las situaciones: fotos bien definidas, colores naturales y buen rango dinámico, incluso de noche.

La secundaria es una ultra gran angular de 13 mpx que también funciona como cámara macro. Me ha gustado especialmente lo bien que mantiene el detalle en paisajes y cómo permite jugar con planos cercanos sin distorsión excesiva. El zoom está muy bien trabajado, y esta es una prueba. Por el precio del dispositivo, se comporta.

La cámara frontal de 32 mpx también se comporta a un buen nivel, selfies nítidos y con buen tratamiento de piel, incluso con poca luz. Ideal para videollamadas o redes sociales.

Para un día entero y un poco más

El dispositivo cuenta con una batería de 5.000 mAh, por lo que el Motorola Edge 60 Fusion ofrece una autonomía consistente. En los días más intensos, con pantalla encendida durante más de 6 horas, no tuve problemas para llegar al final del día con un buen margen.

Y si necesitas una carga rápida, tienes TurboPower de 68 W. En menos de 30 minutos puedes recuperar un 70 % de batería, lo cual es genial si tienes prisa. Eso sí, no trae cargador en la caja, algo cada vez más habitual, aunque no por eso menos molesto.

Sonido y conectividad a la altura

El sistema de sonido estéreo con Dolby Atmos es otro punto positivo. No llega al nivel de móviles más caros, pero cumple muy bien, buen volumen, separación clara de canales y sin distorsión molesta. Ver series o escuchar música directamente desde el móvil es perfectamente válido. A nivel de conectividad, está bien servido, WiFi 6, Bluetooth 5.4 y NFC. Todo funciona como se espera.

Mucho más de lo que parece por su precio

Después de usarlo durante estas dos semanas, puedo decir que el Motorola Edge 60 Fusion es uno de esos teléfonos que dan más de lo que cuestan. No solo cumple, sino que sorprende en varios aspectos: diseño ligero y bonito, pantalla excelente, cámaras solventes y una experiencia de uso muy fluida.

Por 329 euros es difícil encontrar algo más equilibrado. No tiene la marca premium de un flagship, pero sí muchas de sus prestaciones. Si estás buscando un móvil completo, bonito, rápido y con buena batería sin gastar un dineral, este modelo debería estar muy alto en tu lista.