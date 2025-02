Los mejores powerbanks para cargar tu móvil varias veces

Seguro que en alguna ocasión has sentido ansiedad por batería. Es una sensación muy desagradable, pero puedes evitarlo con algunas de las mejores powerbanks para tu móvil que puedes comprar hoy. No lo dudes, no tienes necesidad de pasar un mal rato, por ejemplo, en un viaje. Todas estas cuentan con el aval de un excelente funcionamiento y capacidad para. cargar tu móvil más de una vez.

Powerbanks para móvil a vigilar

Una powerbaks o batería externa no es más que un acumulador de energía que se carga mediante un cable conectado a la corriente, o bien, por energía solar. La capacidad se mide en miliamperios (mAh), y cuanto mayor sea ese número, mayor serán las veces que podamos cargar nuestro móvil.

En la actualidad, los 10.000 mAh es la cifra que se toma como estándar, y aunque hay baterías de menor capacidad, creo que en este caso es mejor tomar como base esa cifra. Una cantidad menor para un viaje, no puede dar los resultados esperados si con una powerbank queremos abastecer a varios dispositivos. Por eso, y fruto de mi experiencia, deseo recomendarte las dos mejores que, hasta el momento,he tenido la suerte de probar.

La primera es un lanzamiento del pasado año por parte de Anker, firma especializada en soluciones de carga. La Anker Prime dispara su capacidad hasta los más de 27.000 mAh, por lo que puedes cargar un iPhone 14 más de 4 veces. Dispone de dos puertos USB-C y uno USB A, y cuenta con carga rápida. Lo mejor de todo, se atreve a cargar tu MacBook, tu tablet y hacerlo en tiempo récord. La inversión merece la pena, no es económica, pero en estos casos hablamos de una firma solvente.

La UGREEN Nexode de 20.000 mAh es un dispositivo con un diseño muy parecido a la anterior, aunque en este caso la capacidad es algo menor. UGREEM fue la pionera en introducir la tecnología GaN o de nitruro de galio, un semiconductor que disipa el calor generado de manera eficiente. En el caso de esta powerbank encontramos la misma configuración de puertos que con la Anker Prime, y una pantalla TFT que proporciona mucha información útil. También se encuentra disponible con capacidad de 12000 mAh.

Considero que entre estas dos soluciones se encuentran las mejores powerbanks que puedes comprar ahora para tu móvil. Cierto, son grandes y pesan, pero cuentas con la certeza de que no te van a dejar tirado nunca. En tu mochila a la hora de viajar pueden tener un hueco sin problema.