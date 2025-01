5 trucos sencillos para mejorar tus fotos nocturnas con el móvil

Nuestros dispositivos móviles habrá alcanzado un nivel muy alto, en cuanto a fotografía, pero no cabe duda de qué hacer fotos nocturnas con un móvil sigue siendo un reto incluso en los dispositivos de gama alta. Podemos conseguir buenos resultados si aplicamos estos sencillos trucos que te pueden ayudar a mejorar la calidad.

Mejora tus fotos nocturnas con el móvil

Aunque parezca paradójico, el uso del flash no está recomendado a la hora de hacer una fotografía nocturna. No va a aportar demasiado y existen bastante posibilidades de que la toma no quede bien. Por esa razón, y si tu dispositivo lo permite, podemos utilizar el modo manual para controlar la exposición. Si aumenta el tiempo de apertura y se mantiene ISO bajo, se pueden conseguir fotografías excelentes. Merece la pena dedicar un tiempo a comprobar si nuestro dispositivo móvil cuenta con controles manuales.

Por otro lado, muchos teléfonos cuentan en la actualidad con un modo noche específico. Dicho de otra manera, hacer el trabajo por ti y configura la cámara para capturar más luz y muchos detalles en las escenas oscuras. Puedes probar, seguro que puedes obtener excelente resultados si lo intentas.

Estabilizar el teléfono móvil también es clave para evitar algo muy común en las fotos nocturnas, que salgan borrosas. No es necesario que te compres un trípode, aunque los hay muy económicos en cualquier plataforma. Buscar un soporte o un apoyo o bien, aguantar firmemente el teléfono con las dos manos ayudará a reducir el movimiento y, por tanto, a mejorar la calidad de la fotografía.

Siempre es interesante aprovechar la fuente de luz que tengamos a nuestra disposición para llenar la Estela. Por ejemplo, un escaparate iluminado, una farola o la pantalla de un móvil son fantásticas fuente de luz que van a evitar tener que activar el flash. Si además juegas con los controles manuales, los resultados puede sorprenderte.

Finalmente, activar el modo HDR de la cámara aumenta las posibilidades de conseguir buenas fotografías. Esta función toma varias fotos con diferentes exposiciones y las combina para proporcionarte siempre el mejor resultado. Si la fotografía nocturna con un móvil es siempre un reto, el HDR es un buen aliado.

Poner en marcha estos 5 trucos o consejos te va a ayudar a que la fotografía nocturna con tu teléfono móvil aumente de calidad. Merece la pena intentarlo, porque las condiciones de poca luz siempre son un reto para cualquier fotógrafo aficionado.