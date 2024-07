Llegará pronto a WhatsApp en Android: esta es la función que te salvará de los audios

Los audios de WhatsApp son una herramienta fantástica de comunicación, pero muchos de nosotros los vemos como un problema cuando apreciamos que la duración del audio es de más de un minuto. Esta es la que se es estima como frontera y que puede marcar la diferencia entre un audio y algo que es directamente mala educación. Sin embargo, todo va a cambiar en un tiempo que se espera que no sea muy largo. WhatsApp está trabajando en una función interesantísima que permitirá transcribir los audios de WhatsApp.

Audios de WhatsApp mejorados

Según información del medio WABetaInfo, algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp para Android están recibiendo algunas actualizaciones que pueden comenzar a probar. Una vez que la aplicación y los desarrolladores hayan conseguido obtener buenos resultados, la lanzarán, pero todavía no hay fecha sobre la mesa.

Esta función permitirá que los usuarios de Android puedan transcribir un mensaje de audio de WhatsApp para poder leerlo. Todo sin necesidad de reproducir el audio y escucharlo, algo que en muchas ocasiones no nos viene bien y que supone una inversión muy elevada de tiempo.

De momento, y tal y como se puede ver en la captura de pantalla, hay disponibles cinco idiomas para realizar las transcripciones, pero hay que reseñar que se trata todavía de una versión beta que no está disponible para todos los usuarios.

Además, la transcripción de los audios de WhatsApp es una mejora muy importante para aquellos usuarios que tienen algún tipo de discapacidad auditiva y para los que oír un audio supone un problema añadido. pero de lo que no cabe duda es que esta nueva función permitirá ahorrar tiempo. Si bien, ya tenemos la opción de reproducir los audios a una velocidad mayor, no es lo mismo que poder echar un vistazo y leerlo sin necesidad de tener que ponerse a oír.

De esta manera, en un futuro que se espera que no sea muy lejano, tendremos la opción de escuchar el audio o bien, disfrutar de la transcripción completa de lo que en ella se diga. Es obvio que este tipo de transcripciones pueden no ser exactas en multitud de situaciones, ya que no todos hablamos a la perfección. Sin embargo, supone un paso adelante a la hora de emplear menos tiempo en conocer el contenido de un mensaje de audio.

En todo caso, en cuanto WhatsApp, lance esta funcionalidad para los usuarios de Android, parece que van a ser los primeros en poder disfrutar de ella, nos haremos eco para que puedas comenzar a utilizarla en tu dispositivo. Así, los audios ya no van a ser un problema añadido.