Llega el timo de la multa de tráfico: es este y te puede fastidiar el inicio de vacaciones

Un nuevo timo llama a tu teléfono móvil a las puertas de las vacaciones de verano. Esta mañana he recibido un SMS en el que se me indica que tengo una multa de tráfico pendiente de pago. Te cuento todo lo que necesitas saber sobre un burdo timo que, si no tienes cuidado, va a hacer que empieces las vacaciones con un mal sabor de boca.

El timo de la multa de tráfico

Este intento de estafa es una versión mejorada de uno que ya lleva tiempo circulando. En el SMS aparece un enlace que, si no lees con cuidado, parece de la DGT. Para evitarte el disgusto, ya me he encargado yo de entrar a ver qué se cocía. Lo primero es que han clonado la página de la Dirección General de Tráfico. Para ojos no entrenados, está bastante bien hecha. Pero hay cosas que llaman la atención. Para comenzar, el enlace cuenta con algo que salta a la vista: aparece la palabra «clientes». La DGT no tiene clientes, así que empezamos mal.

El otro asunto es que ya directamente puedes ir al pago de esa sanción, que supuestamente es de 35 €. Pero si volvemos al SMS, aparece algo que la DGT nunca te va a comunicar: que la multa aumentará de precio en caso de no abonarla. No, eso no es así. Cuando eres sancionado, dispones de 20 días para acogerte a una reducción, pero la multa posteriormente no aumenta, es la que es siempre. Es decir, si la sanción es de 100 €, pagarás 50 en ese periodo de tiempo. Lo que se aplica es una rebaja, nunca hay posteriormente un aumento.

Muchos más detalles sospechosos

Además, volviendo a la página web, hay otro error bastante notable, y es el de una ortografía que deja mucho que desear. La palabra “targeta” es una de las que aparece en la web, pero te invito a que sigas descubriendo más atentados contra un diccionario ortográfico. El texto tampoco se sostiene, amenaza con una demanda judicial. No, cuando tienes una multa no pagada y se ha generado una deuda, lo que se produce es otro proceso diferente; se cobrará de alguna manera mediante un embargo, no mediante un juicio.

Por otro lado, los estafadores tratan de meter miedo y prisa, ya que indican que el pago debe realizarse antes de 24 horas. No, un organismo oficial no funciona de esa manera bajo ningún concepto.

Para aquellos que piquen, el problema no es que vayan a darle a unos estafadores 35 €, sino que tus datos de la tarjeta de crédito pasarán a estar en su poder y, probablemente, te encuentres con cargos futuros. Si estás leyendo esto y has tenido la mala fortuna de caer, mi recomendación es que entres en la banca móvil de tu entidad y anules inmediatamente la tarjeta, o que contactes por teléfono para hacerlo y solicitar una nueva.

Pero cuando podemos apreciar que se trata de un timo en toda regla es que hemos sido notificados por SMS, además desde un número estándar. Como sabrás, las sanciones de tráfico o cualquier asunto importante nunca son notificados bajo este sistema. Así que, si has recibido este mensaje que viene supuestamente de la Dirección General de Tráfico, lo más inteligente es borrarlo. Y para que veas que se trata de mensajes que se envían en masa, no han tenido en cuenta que no tengo ningún vehículo puesto a mi nombre, así que ya por ahí patina. Quizás también lo haya recibido tu hijo de 16 años.

Los periodos de vacaciones son ideales para tocar la fibra sensible de los contribuyentes, así que no caigas en el timo de la multa de tráfico. Aunque se trate de una cantidad poco importante, supuestamente una multa de aparcamiento de 35 €, en el futuro podrías encontrarte con cargos inesperados en tu tarjeta.