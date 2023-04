Hoy en día todos tenemos una cámara de fotos en la mano. Nuestro smartphone se ha convertido en el utensilio o elemento que más usamos a diario y muchas son las personas que le dan prioridad a que la cámara disponible pueda tomar buenas fotos. Sin embargo, además de contar con buenas lentes en tu móvil, debes saber cómo editar la foto para que pase de ser algo bonito a un resultado realmente espectacular. Para ello existe varios pasos que ahora te desvelamos, con el impresionante truco para editar tus fotos y que parezcan profesionales.

El truco para editar tus fotos en modo profesional

Tomar buenas fotos no sólo implica tener una buena cámara. Debemos tener en cuenta también la luz y como no, el tiro de cámara o de hecho, cómo nos coloquemos a la hora de hacer la foto. Puede que todo ello sea demasiado complicado cuando no tienes muchas nociones de fotografía, pero eso no significa que no puedas hacer grandes fotos, que luego seguro que vas a querer compartir en redes sociales.

El truco para ello está en saber editar bien esas fotos, algo que de hecho podemos hacer de forma sencilla con cualquier smartphone pero en especial, si tienes un iPhone y sigues todas las pautas que te damos obtendrás resultados profesionales para todas y cada una de tus fotos.

Coge entonces tu smartphone y edita la foto tal cual te explicamos ahora. Debes seguir bien cada paso:

Comenzaremos haciéndonos una foto o también, la podemos abrir desde nuestro carrete de fotos o galería. Debes hacerlo en modo edición.

desde nuestro carrete de fotos o galería. Debes hacerlo en modo Ahora, tienes que irte a los distintos botones de edición que verás que aparecen debajo de la foto. Comienza entonces colocando la exposición al 100 y después, luminosidad 25 .

. El siguiente botón de edición, Luces , lo colocas en – 40 y el de sombras lo subes a 50.

, lo colocas en y el de A continuación, bajas el contraste a -25 y el brillo a -30.

El punto negro lo vamos a poner en 20 , lo mismo que la saturación, debes colocarla en 20.

, lo mismo que la debes colocarla en La vivacidad la pones en 15, la temperatura la pones a 10, nitidez la pones a 15 .

la pones en la pones a . La definición la colocas a 30, degradado a 30 y por último volvemos a exposición y lo pasamos a 20.

Con todos estos pasos tan detallados podrás lograr que el resultado de tus fotos en las próximas vacaciones, especialmente cuando sean paisajes, sean las de imágenes más bonitas que seguro querrás compartir con todo el mundo en tu cuenta de Instagram o de Facebook.