HONOR 400 Smart, el nuevo móvil resistente y con IA que sorprende por su precio

El nuevo HONOR 400 Smart ya está disponible en España y llega dispuesto a hacerse un hueco en la gama de entrada gracias a una fórmula que siempre funciona, resistencia mejorada, batería de gran capacidad y funciones de inteligencia artificial en un terminal que se mantiene asequible, pero que mira de reojo a su hermano mayor. HONOR lo presenta como un compañero de confianza para el día a día, capaz de aguantar caídas, agua, temperaturas extremas y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas inteligentes útiles en cualquier situación.

Un diseño preparado para resistir

La durabilidad es uno de los grandes reclamos del HONOR 400 Smart. El dispositivo cuenta con la certificación SGS Premium Performance Certification of Drop & Crush Resistance, lo que significa que soporta caídas de hasta 1,8 metros. A esto se suman esquinas reforzadas, una estructura inspirada en materiales de alta resistencia y un sistema de protección que reparte la fuerza de los impactos.

Por otro lado, presume de resistencia al agua IP65, lo que le permite enfrentarse a salpicaduras, lavado e incluso funcionar tras estar sumergido brevemente. Un detalle añadido es la función Wet-hand Touch Enhancement, que garantiza que la pantalla responda sin problemas aunque la uses con los dedos mojados.

Batería que dura y dura

Otro de los puntos fuertes es su batería de 6500 mAh, dividida en doble celda para mejorar tanto la seguridad como la durabilidad. Según HONOR, la autonomía cubre sin problemas toda la jornada y mantiene un rendimiento óptimo durante cinco años.

La batería está diseñada para funcionar entre -20 °C y 55 °C, de modo que el móvil sigue operativo en condiciones extremas. Además, incorpora carga rápida HONOR SuperCharge de 35 W, que permite recuperar energía en poco tiempo y continuar usando el dispositivo sin largas esperas.

Inteligencia artificial al alcance de todos

El HONOR 400 Smart es el primer modelo de su categoría en integrar un botón Instant AI. Este elemento físico ofrece un acceso directo a distintas funciones: con un clic se abre una app personalizada o se acelera el sistema, mientras que una pulsación larga activa herramientas avanzadas como la traducción automática o la creación asistida por IA.

El terminal funciona con MagicOS 9.0 basado en Android 15, lo que significa que incorpora extras como Magic Capsule, Magic Portal o Circle to Search, además de compatibilidad con Google Gemini Assistant. También integra funciones creativas de IA, como AI Outpainting, AI Upscale o AI Cutout, útiles tanto para la edición como para el ocio.

Rendimiento elevado

El HONOR 400 Smart monta el procesador Snapdragon 6s Gen 3, que ofrece un salto de potencia frente a la generación anterior, con un aumento del 84% en el rendimiento gráfico.

La tecnología RAM Turbo permite ampliar la memoria virtual, ofreciendo una experiencia equivalente a 8 GB aunque el terminal tenga 4 GB físicos. Todo esto se combina con hasta 256 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para guardar miles de fotos, vídeos y documentos sin preocuparse por la memoria.

Precio y disponibilidad

El nuevo HONOR 400 Smart está disponible en dos colores, Meteor Silver y Velvet Black, en configuraciones de 4 y 12 GB de RAM. Su precio oficial parte de 199 euros, y se puede adquirir en la web de la marca. Y es que con estas credenciales, HONOR refuerza su apuesta por acercar la inteligencia artificial y la durabilidad de gama alta a los usuarios que buscan un smartphone económico pero sin renunciar a funcionalidades avanzadas.