HomeAgent, el hub de inteligencia artificial local de UGREEN que quiere controlar tu casa sin pasar por la nube

UGREEN aprovechó su presencia en IFA 2026, celebrada en Berlín, para presentar HomeAgent, un dispositivo que la firma describe como un hub de IA local capaz de unificar almacenamiento, cómputo y control doméstico en un solo aparato. La idea central de la marca china es que las cámaras, el altavoz y el resto de dispositivos conectados dejen de depender de servidores externos y trabajen con los datos guardados en el propio hogar.

Existen dos versiones, HA100 y HA100 Pro, pensadas para distintos niveles de exigencia. Ambas permiten dar órdenes por voz en lenguaje natural, aunque UGREEN ya advierte que, por ahora, el reconocimiento se limita a comandos predefinidos y que el soporte más amplio de lenguaje natural llegará más adelante. Uno de los argumentos de venta es que las funciones básicas siguen operativas dentro de la red local aunque falle la conexión a internet, algo que puede marcar la diferencia si se usa para gestionar cámaras de seguridad o cerraduras.

MasterAgent MA100, la potencia de un centro de datos en un armario

Por encima del HomeAgent se sitúa el MasterAgent MA100, el modelo más potente de la familia. Según los datos que facilita UGREEN, el equipo monta un procesador NVIDIA Thor T5000 capaz de alcanzar hasta 2.070 TFLOPS en FP4 y cuenta con 128 GB de memoria unificada, lo que le permitiría ejecutar modelos de inteligencia artificial de hasta 122.000 millones de parámetros sin salir de casa. Son cifras que hasta ahora solo ha ofrecido la propia marca y que convendrá contrastar con pruebas independientes cuando el producto llegue a manos de los usuarios.

Modelo Rendimiento de IA Memoria Red Almacenamiento HomeAgent HA100 26 TOPS 16 GB LPDDR5 2,5 GbE 3x SATA + M.2 NVMe HomeAgent HA100 Pro 205 TOPS 32 GB LPDDR5 10 GbE PCIe 4.0 x4 MasterAgent MA100 Hasta 2.070 TFLOPS FP4 (NVIDIA Thor T5000) 128 GB unificada 10 GbE + 4x PoE Modelos locales de hasta 122.000 M de parámetros

Cámaras que reconocen a quién dejan entrar

La familia SynCare completa la parte de seguridad del ecosistema con tres modelos, la cámara interior ID500 Pro, la PoE OD600 Pro y la OD800 Pro, pensada para exteriores. Tiene un sistema de triple cámara compuesto por un gran angular de 4K y dos módulos PTZ de 3K con zoom híbrido de hasta 9 aumentos, combina radar, sensor PIR y análisis de imagen para detectar movimiento con menos falsas alarmas, y funciona tanto enchufada de forma permanente como con una batería extraíble de 10.000 mAh, con certificación IP66 para resistir la intemperie.

Todo el procesamiento de estas cámaras (reconocimiento de personas, vehículos, mascotas y paquetes) ocurre de forma local, y HomeAgent se encarga de generar resúmenes de los eventos y de permitir búsquedas por palabras clave en las grabaciones, sin tener que revisar el vídeo entero.

Uliya, la voz que enciende las luces y busca al gato

El ecosistema se cierra con un altavoz inteligente y un marco digital. El altavoz da vida a Uliya, el asistente de voz que permite encender luces, subir persianas o preguntar dónde está la mascota o si hay un paquete en la puerta, todo con órdenes en lenguaje natural. UGREEN reconoce que las unidades de este altavoz todavía no están disponibles para pruebas y que, de momento, solo puede mostrarse mediante una demostración, un matiz que conviene tener en cuenta antes de dar por hecho que todo funciona como en el vídeo promocional.

El marco digital Gallery, por su parte, recibe automáticamente los mejores momentos capturados por las cámaras y por la biblioteca de fotos, y los muestra en casa sin pasar por ninguna nube externa. Tanto el altavoz como HomeAgent son compatibles con dispositivos Matter y ONVIF de otros fabricantes, lo que amplía el ecosistema más allá de los productos propios de la marca.

Reservas abiertas en Kickstarter

UGREEN ya ha abierto el periodo de reservas para buena parte de estos productos a través de su web oficial, un paso previo a una campaña de financiación en Kickstarter que arrancará el 27 de octubre y se prolongará hasta el 10 de diciembre. La marca no ha confirmado todavía precio ni fecha de disponibilidad para el mercado español, así que conviene esperar a que lo aclare antes de dar ninguna cifra por buena. Si deseas echar un vistazo a la reserva puede hacerlo desde la página oficial de la campaña.