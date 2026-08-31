El Home Hub de Apple, la pantalla que quiere convertirse en el cerebro de la casa

Apple lleva ya un tiempo trabajando en un producto que por fin empieza a tomar forma concreta, su primer hub doméstico con pantalla. Según información hecha pública recopilada por 9to5Mac, el Home Hub de Apple podría estar con nosotros antes de que acabe el año, aunque su llegada real a las tiendas se retrasaría hasta finales de 2026 o incluso 2027.

Con el ojo puesto en los de Amazon

El dispositivo se plantearía como un altavoz con una pantalla cuadrada de siete pulgadas, pensada para colocarse sobre una mesa o colgarse en la pared. Incorpora una cámara frontal capaz de reconocer caras, de modo que cada miembro de la casa vea su propio calendario, sus fotos o su música al acercarse. Ese sistema de detección ambiental permitiría, además, que el hub reaccione según quién esté delante sin necesidad de tocarlo.

El software es otra de las piezas que más ha cambiado durante el desarrollo. En vez de partir de iOS, Apple habría optado por una base más cercana a tvOS, con una pantalla de inicio organizada en widgets, gestión de HomeKit, FaceTime, galería de fotos, calendario, música e intercomunicador entre habitaciones. Rastros de este sistema ya han aparecido en el código de macOS Tahoe 26.7.

El altavoz y la caja de Apple también se renuevan

Junto al hub, Apple prepararía dos actualizaciones más discretas pero igual de esperadas. La primera es el HomePod mini 2, que estrenaría el chip N1 que Apple ya usa en otros productos recientes, compatible con Wi-Fi 7, con mejoras en los altavoces y en el procesado de sonido. Se habla también de un acabado en rojo, un color que el altavoz pequeño de Apple nunca ha tenido.

La segunda es un nuevo Apple TV 4K, que sustituiría al modelo de 2022 todavía apoyado en el chip A15 Bionic. El salto pasaría por un procesador de la familia A17 Pro o posterior, más memoria RAM y el mismo chip N1 con Wi-Fi 7 del HomePod mini 2. El mando Siri Remote también se renovaría. Los tres productos compartirían ventana de salida, entre septiembre y octubre, y llegarían con Apple Intelligence integrado en Siri.

Apple prepara el nuevo hogar conectado

El calendario que baraja Gurman incluye hasta ocho productos para el evento de septiembre, entre ellos el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max, el tan cacareado iPhone plegable, el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Que el hogar comparta protagonismo con los móviles no es casual. Gurman explica que estos dispositivos domésticos suelen pensarse como accesorios del iPhone, lo que encaja con presentarlos en el mismo escenario.

El precio sigue siendo la incógnita más grande. Las estimaciones que circulan por la prensa especializada apuntan a unos 350 dólares para el hub con pantalla, una cifra que por ahora solo aparece en cálculos de terceros. Con el HomePod mini 2 y el Apple TV 4K compitiendo por hueco en el mismo evento, todo apunta a que este otoño será el más cargado en novedades para el hogar que Apple ha preparado en mucho tiempo.