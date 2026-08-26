Las 10 tareas del trabajo que ya puedes delegar en una IA

Agosto se acaba y con él la sensación de tener el día bajo control. La vuelta a la oficina llega con la bandeja de entrada desbordada, reuniones acumuladas y la lista de pendientes que nadie ha tocado en un mes. Ese es justo el escenario en el que más rinde delegar tareas en una IA, porque el tiempo que se recupera al automatizar lo repetitivo es el que falta el primer lunes de septiembre.

Ya el 78% de los trabajadores con acceso a herramientas de inteligencia artificial ya usa asistentes o agentes al menos una vez por semana, frente al 12% de 2024. El salto ya no es una moda pasajera, sino a que estas herramientas han empezado a ejecutar tareas completas por su cuenta, no solo a responder preguntas sueltas.

1. Vaciar la bandeja de entrada sin escribir ni una línea

Gmail y Outlook ya incorporan asistentes que leen el hilo de correo, entienden el contexto y proponen una respuesta completa, no solo una frase suelta. Gemini para Workspace y Copilot para Microsoft 365 redactan mensajes con el tono que se les pida, desde formal hasta cercano, y solo hace falta revisarlos antes de enviarlos.

También ordenan la bandeja por prioridad y resumen hilos largos en dos líneas. La tarea que antes se comía la primera hora de la mañana se reduce a una revisión rápida.

2. Reuniones que se resumen solas mientras hablas

Aplicaciones como Otter o Fireflies, además de los asistentes integrados en Teams y Zoom, graban la videollamada, la transcriben en tiempo real y entregan un acta con los puntos tratados y las tareas asignadas a cada persona. Nadie tiene que tomar notas durante la reunión ni redactarlas después. Y es que el resumen llega minutos después de colgar, con marcas de tiempo que permiten saltar al momento exacto de la conversación si hace falta revisar algo.

3. La agenda que se organiza sin que la mires

Los asistentes con capacidad de actuar por su cuenta, conocidos como agentes, pueden revisar el calendario, proponer huecos para nuevas reuniones y reorganizar la semana cuando surge un imprevisto. Copilot Studio y las funciones de agente de Claude ya encadenan varias acciones seguidas sin pedir confirmación en cada paso.

El llamado modo agente de ChatGPT, que ya está disponible en España, puede hacer que tu trabajo sea mucho más llevadero en esas tareas pesadas que te hacen perder tiempo.

4. Gráficos e informes listos antes del café

Pedir un informe con los datos de ventas del trimestre, gráficos incluidos, ya no exige abrir una hoja de cálculo y perder la mañana. Copilot dentro de Excel y los agentes de ChatGPT cruzan cifras, detectan tendencias y montan un documento con las conclusiones en pocos minutos. El resultado no sustituye el criterio de quien interpreta los datos, pero adelanta el trabajo mecánico de ordenar y visualizar la información.

5. La diapositiva en blanco ya no es un problema tuyo

Herramientas como Gamma, Gemini Canvas o Copilot dentro de PowerPoint generan una presentación completa a partir de un guion o un documento de partida, con estructura, textos e imágenes coherentes entre sí. Basta con pedirlo con el tono y la extensión deseados. El ahorro de tiempo se nota sobre todo en esa primera versión, la que antes obligaba a mirar una pantalla vacía antes de arrancar.

6. Horas de búsqueda convertidas en un resumen de cinco minutos

Las funciones de investigación profunda de ChatGPT, Gemini y Perplexity rastrean decenas de fuentes, las contrastan entre sí y devuelven un documento con las conclusiones y los enlaces de origen. Lo que antes suponía abrir veinte pestañas del navegador se convierte en una lectura de cinco minutos.

7. Un compañero de equipo que también sabe programar

GitHub Copilot, Claude Code y Cursor escriben fragmentos de código, detectan errores y proponen correcciones sin que el programador tenga que buscar la solución en foros. La tarea no elimina al desarrollador, pero acelera la parte más mecánica de escribir y depurar código. Cada vez son más los equipos, no solo los departamentos técnicos grandes, los que incorporan estos asistentes a su flujo de trabajo diario.

8. El idioma deja de ser una barrera en el trabajo

Traducir un documento, adaptar un correo a otro idioma o preparar una presentación para un cliente extranjero se resuelve en segundos con los mismos asistentes que ya se usan para el resto de tareas. La traducción conserva el tono y el formato original, algo que las herramientas de traducción automática clásicas no siempre lograban.

9. Quien ordena las carpetas y rellena las hojas de cálculo ya no eres tú

Herramientas como Claude Cowork o los agentes de Microsoft 365 Copilot organizan archivos, rellenan plantillas y generan documentos ofimáticos completos a partir de instrucciones en lenguaje natural, sin que haya que abrir una a una las aplicaciones de escritorio. La IA trabaja directamente sobre los archivos del ordenador o de la nube corporativa de la empresa.

10. Las primeras preguntas de un cliente ya las contesta otra cosa

Los chatbots de atención al cliente basados en IA generativa resuelven las consultas más repetitivas, desde el estado de un pedido hasta cómo devolver un producto, sin intervención humana. El personal de soporte solo entra cuando el caso se complica o el cliente pide hablar con una persona.

No hay que dejarse engañar, ninguna de estas herramientas sustituye por completo el criterio de quien las usa. Delegar tareas en una IA no significa desentenderse de ellas, sino dedicar el tiempo que se gana a lo que sí exige una decisión humana. La vuelta de vacaciones está a la vuelta de la esquina y ese margen puede marcar la diferencia entre empezar septiembre desbordado o con la agenda bajo control.