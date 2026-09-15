Extender fotos, la nueva función de iOS 27 que rellena con IA lo que la cámara deja fuera de plano

Apple liberó iOS 27 ayer y, entre sus novedades, la aplicación Fotos se lleva buena parte de lo que debes mirar. La compañía ha metido tres herramientas de edición basadas en Apple Intelligence para retocar una imagen después de haberla hecho, un reencuadre espacial, un Limpiar mejorado y Extender, la que nos ocupa en este artículo.

Cuando el encuadre se queda corto

Cuando una foto se queda corta de encuadre, en lugar de recortarla la IA genera contenido nuevo en los bordes para ampliar la escena sin perder al sujeto principal. Es la misma tecnología de relleno generativo que ya usan Photoshop o Google Fotos desde hace tiempo, aquí integrada de forma nativa en el editor del iPhone.

El acceso está en el propio editor de Fotos. Se abre la imagen, se toca el icono de edición y se entra en la pestaña Herramientas, donde conviven Limpiar, Extender y Reencuadrar bajo el mismo menú de inteligencia artificial.

Los pasos para usarla son estos:

Abrir la foto en la app Fotos y tocar el icono de edición.

Ir a la pestaña Herramientas y seleccionar Extender.

Pellizcar la imagen o arrastrar los tiradores del recorte hasta decidir cuánto espacio nuevo se quiere añadir a la escena.

Pulsar el botón Extender.

Foto: Nacho Grosso

Esperar mientras la IA genera el contenido, un proceso de varios segundos según la complejidad de la foto.

Revisar el resultado, con la opción de tocarlo para compararlo con la imagen original y deshacer el cambio si no convence.

En esta foto vertical, Extender ha añadido cielo y una franja de acera que respetan bien el color y la luz del original.

Lo que Apple no destaca en la página de producto

La web de Apple describe Extender como parte de una «inteligencia de última generación para editar fotos», pero deja fuera detalles que sí importan a la hora de usarla. La función solo está disponible en iPhone 15 Pro o modelos posteriores compatibles con Apple Intelligence, así que los iPhone más antiguos se quedan sin acceso a ella.

Apple tampoco ha publicado cifras concretas de uso, aunque los primeros análisis apuntan a que existe un límite diario de generaciones que varía según la demanda del sistema, con un margen mayor para quienes tienen una suscripción a iCloud+. Algunas pruebas de medios especializados sitúan la ampliación máxima en torno a un 25% adicional por cada lado, una cifra que conviene tomar como orientativa porque Apple no la ha confirmado.

La función también procesa parte del trabajo en los servidores de Apple, no solo en el propio iPhone, algo lógico teniendo en cuenta la carga de cálculo que supone generar contenido fotográfico realista. Y, a diferencia de lo que ha pasado con otras funciones de Apple Intelligence, Extender ya funciona en España desde el primer día, como demuestran las capturas de este mismo artículo.

Una idea que llega tarde, pero bien integrada

Google ofrece algo parecido en Google Fotos desde hace tiempo, y Samsung tiene su propio editor generativo en los Galaxy más recientes. Lo que aporta Apple es tenerlo dentro del editor nativo del iPhone, sin necesidad de abrir otra aplicación ni de exportar la foto a ningún sitio.

La herramienta también está pensada para el día a día del sistema. Apple la usa, por ejemplo, para ajustar automáticamente fondos de pantalla de la pantalla bloqueada que no encajan con las proporciones del móvil, y en Mac funciona igual con Fotos actualizado a macOS 27.