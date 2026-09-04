Apple recluta a estas apps para la vuelta al cole y promete hacer el curso más llevadero

Cada septiembre se repite el mismo ritual. Compra de material, horarios que cuadrar, rutinas que recuperar después de dos meses de desconexión y esa sensación, común a estudiantes, familias y docentes, de que el curso empieza siempre con más cosas que organizar de las que caben en una agenda. Apple ha decidido sumarse a esa cita con una selección de contenidos especiales en el App Store pensada para acompañar la vuelta a las aulas, un catálogo que no se limita a apps de estudio en sentido estricto, sino que abarca desde herramientas de trabajo para el profesorado hasta aplicaciones de organización, aprendizaje de idiomas y cuidado del bienestar físico y mental.

Recursos para profesores, con permiso de la IA

La selección del App Store no olvida a quienes están al otro lado de la pizarra. Según ha detallado Apple, Canva estrena en su aplicación los Recursos didácticos, una biblioteca con miles de materiales educativos diseñados y revisados por docentes, que se pueden filtrar por curso, asignatura y competencias del currículo oficial de la LOMLOE.

La app incorpora también una herramienta de generación de actividades mediante inteligencia artificial capaz de crear materiales adaptados a distintas necesidades en cuestión de segundos, según explica la compañía. Canva Educación es gratuita para docentes y estudiantes de primaria y secundaria, un detalle relevante en un curso donde el presupuesto para material sigue siendo una preocupación constante en los centros.

El repaso a las herramientas para profesionales incluye además Babbel, que propone retomar el aprendizaje de idiomas con lecciones breves y una herramienta de conversación basada en inteligencia artificial pensada para practicar situaciones del entorno laboral. Apple señala que la campaña de vuelta al trabajo incluye, durante un tiempo limitado, un 55% de descuento en la suscripción de 12 meses, una cifra que conviene comprobar en la propia app antes de suscribirse, ya que este tipo de promociones suele tener fecha de caducidad.

Apuntes, mapas mentales y tareas bajo control

Para el alumnado, el App Store pone el acento en la organización. MindNode ayuda a estructurar ideas mediante mapas mentales visuales, una técnica que muchos estudiantes ya usan en papel y que la app traslada al formato digital para organizar apuntes, conectar conceptos, planificar proyectos y preparar exámenes. Incorpora además funciones de inteligencia artificial capaces de sugerir subtemas y estructuras con las que seguir desarrollando una idea, lo que puede resultar útil a la hora de arrancar un trabajo desde cero.

En la misma línea, Evernote centraliza apuntes, tareas, proyectos e investigaciones en un mismo espacio. Entre las funciones que la compañía destaca para el público estudiantil están la grabación y transcripción de clases y los resúmenes generados con inteligencia artificial, pensados para convertir los apuntes tomados durante una clase en material de estudio sin tener que pasarlos a limpio a mano.

Vocabulario y hábitos que caben en un minuto al día

El curso nuevo es también el momento habitual para plantearse hábitos nuevos, y el App Store lo sabe. Vocabulary – Aprende palabras propone incorporar nuevo vocabulario en sesiones de apenas un minuto al día a través de juegos interactivos, con un widget para la pantalla de inicio que facilita mantener la rutina incluso en los días con más carga académica. La promesa, según la propia app, es ganar con el tiempo claridad y confianza al hablar y escribir.

Bienestar y aprendizaje más allá del aula

El paquete de vuelta al cole del App Store dedica también espacio al bienestar del estudiante, con aplicaciones para crear hábitos y rutinas, hacer ejercicio, cuidar la alimentación, practicar mindfulness y mejorar el sueño. En esa categoría, Apple menciona Gentler Streak, The Mindfulness App, Yazio, Runna, Calm y BetterSleep como opciones dentro de la selección.

Para quienes buscan ampliar conocimientos más allá de lo estrictamente académico, la propuesta suma herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje como Perplexity, ChatGPT, Claude y Grammarly, junto a plataformas de lectura, idiomas y desarrollo profesional. La selección completa puede consultarse en este enlace dentro del propio App Store. Con esta iniciativa, Apple convierte la vuelta al cole en una excusa para adoptar nuevos hábitos, estudiar de forma más productiva, organizar mejor el curso y buscar un mayor equilibrio entre aprendizaje y bienestar.