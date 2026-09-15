El LG gram Pro AI Chocolate añade un acabado de lujo a uno de los portátiles más ligeros del mercado

LG amplía su gama gram Pro con una variante que cambia de piel sin tocar el resto de la ecuación de la familia. El gram Pro AI Chocolate llega con un acabado en tono marrón cálido, pensado para quien busca un portátil que funcione también como pieza de diseño personal. Por debajo de ese cambio estético se mantienen los mismos procesadores, la misma memoria y la misma apuesta por la ligereza que ya definían al resto de la gama.

Un chasis que pesa menos que una tableta de chocolate grande

El nuevo acabado se aplica sobre un chasis metálico de líneas minimalistas y apenas 13,3 milímetros de grosor. LG ha fabricado la estructura en una aleación de magnesio y nanocarbono que, según la compañía, supera el exigente estándar militar estadounidense de resistencia.

El resultado pesa 1.539 gramos, una cifra que sitúa a este portátil de 17 pulgadas entre los más ligeros de su categoría. La pantalla es una IPS táctil antirreflejos con resolución 2.5K y formato 16:10 que, según LG, ofrece un 11 % más de espacio de trabajo vertical que un panel convencional y cubre el 99 % del espacio de color DCI-P3.

Suficiente potencia para no notar el peso de la multitarea

Bajo esa carcasa trabaja el procesador Intel Core Ultra X9 388H, acompañado de la gráfica integrada Intel Arc Graphics B390. LG lo combina con 32 GB de memoria RAM LPDDR5X a 8.533 MHz y hasta 1 TB de almacenamiento SSD, con una versión de 512 GB como opción de entrada.

Esa combinación de procesador y memoria es la que permite ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el equipo, sin depender de la nube. Para que el conjunto no se caliente bajo carga sostenida, LG ha incorporado un sistema de refrigeración por doble ventilador que, asegura la marca, incrementa el flujo de aire un 21 % respecto a generaciones anteriores.

Una inteligencia artificial que decide sola dónde pensar

El gram Pro AI Chocolate reparte sus funciones de IA en tres frentes. La herramienta gram AI On-Device procesa las peticiones directamente en el portátil, sin conexión a internet, algo útil para buscar archivos o gestionar proyectos locales con rapidez y sin enviar datos fuera del equipo.

gram AI Cloud amplía esas capacidades apoyándose en GPT-4o para el análisis de documentos extensos y la asistencia en tiempo real, según explica LG. A eso se suma la integración de Copilot+ PC, que ayuda a resumir reuniones, pulir presentaciones y automatizar tareas repetitivas dentro de Microsoft 365.

Un portátil que habla con cualquier pantalla y no se pierde de vista

El sistema LG gram Link permite conectar el portátil con dispositivos iOS, Android, Windows y webOS para compartir archivos en tiempo real o extender la pantalla en pocos segundos. En el apartado de sonido, cuatro altavoces Quad Speaker de 3 W con tecnología Dolby Atmos se encargan de las videollamadas y del contenido multimedia.

El acceso al equipo se resuelve con reconocimiento facial instantáneo. Y si el portátil se pierde o lo roban, la aplicación LG ThinQ permite localizarlo, bloquearlo a distancia o borrar sus datos de forma remota desde el móvil.

Cuánto cuesta vestirse de chocolate

El LG gram Pro AI Chocolate está a la venta en España desde este mes de septiembre por 2.249 euros. LG añade a ese precio una promoción vigente que incluye 5 años de garantía y un descuento de 200 euros, accesible a través del enlace de compra habilitado por la marca.