Un hacker súper malvado me tiene bajo su control (o eso cree él)

Hoy quiero compartir con vosotros una experiencia interesante en la que un supuesto hacker me envía un correo electrónico porque me tiene totalmente controlado. Esto es lo que debes saber si recibes un correo similar a este, es bastante habitual y no tienes nada que temer.

Este hacker es un fuera de serie

Este malvado se presenta bajo la siguiente sentencia, digna de película de la serie B. «Llevo unas cuantas semanas vigilándole. ¿No tiene idea de cómo es esto posible?» Pues no lo sé, ¿quizás porque eres un genio malvado con superpoderes tecnológicos?

Aparentemente, este ciberdelincuente tiene acceso a todo, mi cámara, mi micrófono y mis mensajes. Lo más impresionante es su capacidad de sortear las diferentes medidas de seguridad que tengo instaladas. Pero sigamos, porque lo que viene ahora es algo que me deja temblando.

«Mi software utiliza controladores propios, lo que me permite actualizar su actividad cada dos horas y de esta manera no sea detectado.»

Pues quizás deberías plantearte vender tu tecnología tan revolucionaria a empresas de ciberseguridad, es evidente que contigo entre sus filas tendrían la solución a los problemas más difíciles. Pero claro, le pides «chatarrilla» a pobres desgraciados como yo.

El chantaje infalible

Aquí viene la parte jugosa. Nuestro hacker afirma tener un video comprometedor mío. Vale muy bien, quizá no se ha dado cuenta de que tengo la webcam de mi dispositivo cubierta por un post-it. Creo que será una nueva tecnología que permite grabar a través de un papel de color rosa.

Para evitar que mi reputación se vea destruida por este video inexistente, solo tengo que hacer una pequeña transferencia de 850 dólares en bitcoins. Parece un poco, porque he puesto a extorsionarme podía haberme pedido 8500 dólares en vez de esa minucia.

No caigas en la trampa

Bromas aparte, este tipo de correos son intentos de estafa conocidos como sextorsión. Es importante que estos intentos de delincuentes digitales no tienen acceso a tus dispositivos, tampoco tienen un vídeo que te comprometa, y lo único que hacen es presionar y utilizar tácticas de miedo para que actúes rápido y sin pensarlo.

Si recibes un correo de estas características, lo único que puedes hacer es bloquear al remitente, eliminarlo y, por supuesto, no pinchar en ningún enlace. La mejor defensa contra estos ciberdelincuentes de pacotilla es el sentido común y, por supuesto, el escepticismo como bandera. No hay nada que temer, por lo que no caigas en esta burda trampa que lo único que pretende conseguir es sacarte dinero y, posteriormente, volver a extorsionarte.