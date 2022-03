A Jose se le acabó el chollo y mientras ustedes leen estas palabras, él se encuentra detenido, si no ya encarcelado, básicamente por no escarmentar. Desde los 16 años lleva de cabeza a varios cuerpos policiales protagonizando ataques informáticos de toda índole. La laxitud de la Justicia por su condición de menor de edad debió confundirle, porque lejos de frenar su carrera delictiva, se animó con objetivos más importantes mientras se encontraba en libertad vigilada. La Policía Nacional acaba de detener a este hacker por transferir las nóminas de trabajadores del ayuntamiento de Madrid y de Granada a una cuenta distinta y designada por él mismo.

Sin ordenador, sin teléfono móvil, sin wifi y encerrado en un calabozo de la comisaría de Chamberí. Así ha estado Jose desde principios de semana, cuando varios agentes especializados en investigación tecnológica lo detenían acusado de haber cometido una estafa a través de una intromisión informática en las bases de datos de los ayuntamientos de Granada y Madrid. De hecho, la detención la llevaron a cabo agentes policiales llegados desde Granada siguiendo la pista de un chaval de 18 años que sin acceso a internet no es más que eso, un crío con responsabilidades penales, pero sin conciencia de las consecuencias de sus actos.

La investigación arrancó después de que un trabajador del Ayuntamiento de Granada avisara a sus jefes de que no había cobrado la nómina del mes. Sin embargo, los servicios municipales confirmaron que ellos sí habían pagado la nómina, así que las pregunta era dónde había acabado el dinero. Las pesquisas de la brigada tecnológica de la Policía Nacional de Granada no tardaron en dar con el quid de la cuestión. Era cierto que el ayuntamiento había realizado el pago, pero no en la cuenta designada por el trabajador para cobrarla cada mes, sino en otra distinta. ¿Cómo era eso posible? Alguien había vulnerado la seguridad informática del ayuntamiento para cambiar una cuenta por la otra.

Presunta estafa

“Se detuvo a un chico en Granada que fue quien se benefició de la transferencia en la nueva cuenta, y lo cantó todo. Se declaró responsable de la estafa, pero nos dijo que él no se iba a comer la intromisión informática”, explican fuentes del caso a OKDIARIO. Y así fue cómo los investigadores llegaron a José, el hacker de 18 años que, bajo el mismo apodo, no es aconsejable revelarlo ahora mismo, lleva mareando a Policía y Guardia Civil desde hace años. En poco tiempo ha atacado a pequeñas empresas, a entidades públicas, y a servicios municipales, como el de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid. Y su talón de Aquiles siempre ha sido él mismo: su afán de notoriedad.

Ahora los problemas de este hacker son mayores y no se solucionan con un router precisamente. Los investigadores de Granada han averiguado que lo de mangar nóminas de trabajadores también se lo ha hecho al ayuntamiento de Madrid, pero es que, además, esta detención se produce en un periodo en el que estaba disfrutando de libertad vigilada por algunas de sus escaramuzas siendo menor de edad. La consecuencia, según fuentes policiales, es que de esta va directamente al centro penitenciario de turno, precisamente porque esa libertad dependía de no volver a delinquir.

Pero, aunque parezca increíble, Jose se enfrenta a más problemas. OKDIARIO reveló en exclusiva que en un solo día, este chaval había obtenido cinco permisos de conducir saltándose los controles de seguridad de la web de la Dirección General de Tráfico. Sobra decir que no hizo ni exámenes teóricos ni mucho menos prácticos, se los sacó y punto. Este periódico puso en alerta a sus fuentes policiales sobre esta situación y éstas activaron una investigación al respecto advirtiendo a la DGT de la brecha por la que se les había colado el imberbe hacker. La DGT remoloneó y mucho a la hora de facilitar información al respeto, pero sin recrearnos en el curso que siguió la información hay que centrarse en qué consecuencias pueda tener para Jose.

OKDIARIO ha confirmado que la Unidad Central Operativa, la UCO, ya trabaja en el ataque contra la web de Tráfico y que construyen una investigación para poder llevar ante un juez la vulneración de la seguridad de la web de una entidad, conviene recordarlo, dependiente del Ministerio del Interior. Así que ahora José tendrá menos acceso a ordenadores con los que hackear bases datos oficiales, pero le va a sobra tiempo para estudiar las causas que se le van acumulando por trastear con cosas que le han venido evidentemente grandes.