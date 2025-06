Guardar fotos en el móvil está bien hasta que pierdes el teléfono

Me pasa muy a menudo, alguien me enseña una foto de hace años, y cuando le pregunto si tiene copia de seguridad, me dice que no. Que están “todas ahí”, en el móvil, como si ese dispositivo fuera una caja fuerte. Pero la realidad es que guardar fotos en el móvil sigue siendo un riesgo que se pasa por alto. Por costumbre, por desconocimiento o por no querer pagar una suscripción, miles de personas guardan sus recuerdos más valiosos en un sitio que se puede caer, romper, perder o, simplemente, morir sin previo aviso.

Una cuestión de hábito y de falta de cultura digital

Durante años, la gente ha acostumbrado a hacer sus copias de seguridad “físicas”: primero en álbumes, luego en discos duros o pendrives. Pero el salto a la nube aún no es universal. A pesar de lo accesible que resulta hoy, todavía hay una gran mayoría de usuarios que no terminan de confiar en ello. En muchos casos es por desconocimiento. No saben que sus móviles pueden subir las fotos automáticamente, o piensan que eso solo funciona con Google Fotos o iCloud si lo configuras de forma complicada.

En otros casos, hay una clara resistencia a pagar por almacenamiento. Aunque hablamos de precios bajos, entre 1 y 3 euros al mes por 100 GB, a muchos les molesta tener que contratar algo que “antes no hacía falta”. Se olvidan de que las fotos ahora ocupan más, los vídeos son en 4K y los móviles se llenan mucho antes. Aun así, siguen eligiendo guardar fotos en el móvil como única copia, confiando en que nunca pasará nada.

Cuando se rompe o se pierde el móvil, llega el drama

Quien ha perdido un móvil sin copia de seguridad sabe bien lo que se siente. No es solo el valor del dispositivo, sino la pérdida irreparable de fotos, vídeos, mensajes… fragmentos de vida que no estaban en ningún otro sitio. Y lo peor es que no siempre hace falta perder el teléfono: basta con una avería, un fallo de software o incluso un cambio de móvil mal gestionado para perderlo todo.

He visto a padres perder años de fotos de sus hijos, a viajeros quedarse sin imágenes de experiencias únicas, y a personas mayores quedarse con lo puesto al cambiar de dispositivo sin pasar nada a la nube. Todo por haber confiado solo en una memoria interna que, al final, no está diseñada para durar para siempre.

La nube solo hay que empezar a usarla

Lo curioso es que hoy es más fácil que nunca activar una copia en la nube. Tanto Android como iPhone lo permiten desde el primer momento, y servicios como Google Fotos, OneDrive o iCloud funcionan de forma casi automática una vez configurados. No hace falta ser experto ni tener conocimientos técnicos. Es literalmente activar un botón.

Y si te preocupa la privacidad, siempre puedes cifrar el acceso, revisar qué se sube y qué no, y controlar desde el móvil cada detalle. Lo importante es entender que guardar fotos en el móvil, sin más, no es suficiente si te importan esos recuerdos.

Los recuerdos no deben depender de un dispositivo

Todos hacemos fotos a diario. Guardamos capturas de nuestros hijos, nuestros viajes, momentos casuales, memes y tonterías que luego terminan siendo valiosas. ¿Tiene sentido dejarlo todo en manos de un dispositivo que puede caer al suelo o perderse en un taxi?

Lo realmente seguro es tener copia en al menos dos sitios: uno local, por ejemplo, un disco externo o el ordenador, y otro en la nube. Así te aseguras de que, pase lo que pase, tus recuerdos estarán a salvo.

Y si no quieres pagar aún por almacenamiento, empieza con lo gratuito: Google Fotos ofrece 15 GB compartidos, Apple da 5 GB por cuenta y hay otras plataformas con planes básicos. Lo importante es salir del “modo confiar en la memoria del móvil” y entender que los datos también necesitan cuidados.

Porque sí, guardar fotos en el móvil es lo más rápido, pero también lo más frágil. Y con lo que cuestan los recuerdos, no deberíamos tratarlos como archivos temporales.