El giro de las copias de seguridad de WhatsApp: una nube propia para guardar tus chats

Las copias de seguridad de WhatsApp pueden convertirse en uno de los próximos grandes cambios de la aplicación. Hasta ahora, los usuarios han dependido de servicios externos como Google Drive en Android o iCloud en iPhone para conservar sus chats, fotos, vídeos y audios cuando cambian de móvil o restauran su cuenta. Sin embargo, WhatsApp estaría trabajando en una alternativa propia para guardar esos datos en la nube.

La idea no sería eliminar las opciones actuales, sino añadir un proveedor adicional dentro de la propia aplicación. Esto permitiría elegir entre seguir usando Google Drive, iCloud o una nube gestionada por WhatsApp. El movimiento tiene sentido en un escenario en el que las copias ocupan cada vez más espacio, especialmente por los vídeos, las notas de voz y los archivos compartidos en grupos.

Según adelanta WABetaInfo, WhatsApp está desarrollando una función llamada WhatsApp Chat Backup Provider, todavía en fase de desarrollo, que permitiría guardar las copias de seguridad en una nube propia con cifrado de extremo a extremo activado por defecto. La misma fuente apunta a que esta opción podría ofrecer hasta 2 GB gratuitos y, de forma preliminar, un posible plan de 50 GB por unos 0,99 dólares, aunque estos datos aún podrían cambiar antes de su lanzamiento.

Una respuesta al problema del espacio en Google Drive

El almacenamiento se ha convertido en un problema real para muchos usuarios. En Android, las copias de seguridad de WhatsApp cuentan actualmente dentro del espacio disponible de la cuenta de Google, junto con Gmail, Google Fotos y Drive. Google también indica que estas copias pueden convertirse en uno de los elementos que más espacio consumen dentro de la cuenta.

Cuando se alcanza el límite, el usuario debe borrar archivos, reducir el tamaño de la copia o contratar más almacenamiento. Una nube propia de WhatsApp podría aliviar parte de ese problema, aunque todavía falta saber cómo se aplicaría por países, qué límites tendría y si el espacio gratuito estaría disponible para todos.

El cifrado será la clave del nuevo sistema

El punto más importante de esta posible novedad no es sólo el almacenamiento, sino la seguridad. Las copias cifradas de extremo a extremo ya existen en WhatsApp desde hace años, pero hasta ahora el usuario debe activarlas y protegerlas con una contraseña o una clave de 64 dígitos. WhatsApp explicó en su momento que, con este sistema, ni la propia compañía ni el proveedor de almacenamiento pueden leer la copia ni acceder a la clave necesaria para desbloquearla.

La novedad estaría en que, si la copia se guarda en los servidores de WhatsApp, el cifrado sería obligatorio. Además, la aplicación propondría el uso de una passkey como método principal. Es decir, en lugar de recordar una contraseña larga, el usuario podría apoyarse en el desbloqueo del dispositivo, la huella dactilar, el reconocimiento facial o el gestor de contraseñas asociado a su cuenta.

Qué debe tener en cuenta el usuario

Aun así, el cambio apunta a una dirección clara: WhatsApp quiere tener más control sobre el proceso de copia y restauración de chats. Para el usuario, esto daría lugar a una gestión más sencilla, menos dependencia de terceros y una capa de seguridad más homogénea.

Hay que tener en cuenta que si una copia cifrada queda protegida por una contraseña, una clave de 64 dígitos o una passkey, perder el método de acceso puede impedir restaurar los chats. La seguridad mejora, pero exige más responsabilidad. En otras palabras, la nube propia de WhatsApp puede ser más cómoda, pero no elimina la necesidad de saber cómo se protege la copia.

Cuándo podría llegar esta nueva nube de WhatsApp

Por ahora, la función aparece como una característica en desarrollo para un grupo reducido de usuarios beta antes de desplegarla de forma gradual. También es posible que llegue antes a Android, ya que la información conocida procede de pruebas vinculadas a esta plataforma.

Si finalmente se lanza, las copias de seguridad de WhatsApp dejarían de depender exclusivamente del almacenamiento de Google o Apple. No sería un simple ajuste menor, sino una nueva forma de entender cómo se guardan los chats fuera del móvil, con más control desde la propia aplicación y con cifrado activado desde el primer momento.