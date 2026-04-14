WhatsApp prepara una mejora muy útil para tus llamadas cuando hay ruido alrededor
La cancelación de ruido en WhatsApp apunta a llamadas de voz y vídeo más claras incluso en entornos molestos
La cancelación de ruido en WhatsApp quizás no parezca una actualización de gran calado, pero en el uso diario tiene bastante sentido. No hace falta pensar en escenarios extraños, basta con una llamada desde la calle, una videollamada desde una cafetería o una conversación rápida mientras hay tráfico, viento o ruido de fondo en casa. Ahí es donde una función así puede cambiar bastante la experiencia.
El molesto ruido del entorno
Las llamadas en la app dependen más del entorno que de la propia conexión. Puedes tener buena cobertura o una red WiFi estable y, aun así, terminar repitiendo frases porque el otro escucha más el ambiente que tu voz. Por eso esta novedad encaja bien dentro de una tendencia bastante clara, las apps de mensajería ya no quieren limitarse a enviar mensajes, también quieren mejorar de verdad cómo nos comunicamos por voz y vídeo.
Según ha adelantado WABetaInfo, WhatsApp ha empezado a desplegar esta función entre algunos usuarios de la beta de Android, en concreto dentro de la versión 2.26.14.1. La opción permite activar una cancelación de ruido integrada en llamadas de voz y videollamadas para reducir sonidos molestos del entorno y hacer que la conversación se escuche con mayor claridad.
Qué hace realmente esta función
La clave está en entender bien qué hace y qué no hace. La cancelación de ruido en WhatsApp no elimina por arte de magia todos los sonidos externos ni convierte una llamada caótica en una grabación de estudio. Lo que busca es filtrar parte del ruido ambiente para que tu voz llegue más limpia a la otra persona.
Eso significa que puede ayudar cuando hablas desde un lugar con viento, tráfico, gente alrededor o sonidos constantes de fondo. La idea es que la app detecte esos elementos y los reduzca en tiempo real sin cargarse tu voz por el camino. Puede venir muy bien para quienes usan mucho WhatsApp para llamadas rápidas de trabajo, conversaciones familiares o videollamadas improvisadas.
También conviene tener presente un matiz importante. Tal y como explica la información publicada hasta ahora, si tú activas esta función, lo que mejoras es cómo te oye la otra persona. No significa necesariamente que tú vayas a escuchar mejor al otro participante si este no dispone de la función o no la tiene activa. Es un detalle importante porque evita falsas expectativas.
Una mejora más importante de lo que parece
WhatsApp lleva tiempo reforzando todo lo que rodea a las llamadas. Tiene lógica. Mucha gente usa la app como sustituto directo de la llamada tradicional, y eso incluye conversaciones personales, gestiones rápidas e incluso reuniones informales. En ese sentido, cualquier mejora de audio tiene valor real.
Además, hay un cambio claro en nuestros hábitos. Cada vez hacemos más llamadas desde cualquier parte, no siempre desde un salón en silencio. Se llama desde el coche parado, desde una estación, caminando por la calle o con la tele de fondo en casa. Si WhatsApp consigue que esas situaciones sean menos molestas, no hablamos de una simple novedad estética, sino de una mejora que sí se nota en el día a día.
Otro punto interesante es que esta función no parece planteada como algo complejo. WABetaInfo señala que los usuarios beta que ya la tienen pueden gestionarla desde el menú de llamada y que normalmente aparece activada por defecto. Eso juega a su favor: cuanto menos tenga que tocar el usuario, más probable es que termine aprovechándola.
Cuándo llegará y quién puede usarla ya
Por ahora no estamos ante una función general para todos los usuarios. La cancelación de ruido en WhatsApp ha comenzado su despliegue entre algunos beta testers de Android, así que su disponibilidad todavía es limitada. Como suele ocurrir con este tipo de novedades, llegará poco a poco y no todo el mundo la verá al mismo tiempo.
Eso también significa que todavía queda por ver cómo rinde fuera de las primeras pruebas y si WhatsApp decide extenderla pronto a más móviles o incluso a iPhone. Tiene sentido y responde a una necesidad real. Ahora falta comprobar si en el uso diario cumple lo que promete y hasta qué punto mejora esas llamadas que hoy siguen siendo un pequeño suplicio cuando el entorno no acompaña.
