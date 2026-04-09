WhatsApp prepara los nombres de usuario para hablar sin dar tu número de teléfono

Meta lleva tiempo trabajando en la función de los nombres de usuario en WhatsApp. La idea es sencilla, pero muy importante para la privacidad. En lugar de depender siempre del número de teléfono para iniciar una conversación, el usuario podrá elegir un identificador único y compartirlo con otras personas. Eso permitiría abrir la puerta a nuevos contactos sin exponer uno de los datos más sensibles de la cuenta. Vamos, tal y como lleva haciendo Telegram muchos años.

WhatsApp siempre se ha resistido

Efectivamente, el planteamiento recuerda a lo que ya ocurre en otras plataformas sociales y servicios de mensajería, pero en el caso de WhatsApp tiene un peso especial. La app de Meta siempre ha estado muy ligada al número móvil, hasta el punto de convertirlo en la llave principal para hablar con alguien. Si esta novedad acaba desplegándose de forma general, el servicio ganará una capa adicional de privacidad y también de comodidad.

Según ha adelantado WABetaInfo, que ha publicado capturas y detalles del desarrollo de esta herramienta en la beta de iOS, WhatsApp ya está probando cómo será el proceso para crear ese nombre de usuario y qué normas habrá que cumplir para registrarlo. La información apunta a un despliegue gradual en los próximos meses, así que de momento no se trata de una función disponible para todo el mundo.

El cambio más importante es que otras personas podrán encontrarte y escribirte sin necesidad de conocer tu número. Eso da más control al usuario, sobre todo en situaciones en las que interesa mantener cierta distancia entre la identidad pública y el teléfono personal. Puede ser útil en contextos profesionales, compraventa, grupos, contactos puntuales o cualquier conversación con alguien a quien no quieras dar tu número desde el primer momento. Por ejemplo, evitaría que Paco el electricista al que le pediste una vez presupuesto vea tus estados.

WhatsApp añadirá una sección específica dentro del perfil para crear ese identificador. El proceso sería guiado y bastante directo. Si la función ya está activada en la cuenta, bastaría con entrar en los ajustes del perfil, comprobar si aparece la nueva opción y empezar a elegir nombre. Una vez validado, quedaría vinculado a la cuenta y podría compartirse en lugar del número.

Las reglas que impondrá WhatsApp para elegirlo

WhatsApp no quiere que estos nombres generen confusión, enlaces engañosos o identidades poco claras. Por eso, la función llegará con varias limitaciones bastante concretas. Un nombre de usuario no podrá empezar por “www.”, tampoco podrá terminar como si fuera un dominio tipo “.com” o “.net”, y además deberá incluir al menos una letra.

También habrá restricciones en los caracteres admitidos. Solo se permitirían letras minúsculas de la a a la z, números del 0 al 9, puntos y guiones bajos. A eso se suma un requisito de longitud: el nombre deberá tener entre 3 y 35 caracteres. Además, no se podrá empezar o terminar con un punto, ni encadenar dos puntos seguidos. Todo apunta a que WhatsApp quiere evitar nombres raros, difíciles de verificar o demasiado parecidos a direcciones web.

La parte delicada: Meta, Instagram y Facebook

Uno de los aspectos más sensibles de esta función es su posible integración con el ecosistema de Meta. La información adelantada apunta a que algunos nombres de usuario podrían quedar condicionados por su disponibilidad en otras plataformas como Instagram o Facebook. Incluso se menciona que, en ciertos casos, sería necesario demostrar que el usuario es el propietario legítimo de ese mismo identificador en otros servicios del grupo.

Aquí conviene ser prudentes, porque se trata de una función en desarrollo y WhatsApp todavía podría modificar muchos elementos antes del lanzamiento final. Aun así, esta posible conexión entre plataformas abre una cuestión importante, la privacidad transversal. Si alguien usa el mismo nombre en WhatsApp, Instagram y Facebook, estaría facilitando que terceros unan perfiles que quizá prefería mantener separados.

Qué ventaja extra ofrecería para proteger la privacidad

Otra de las claves filtradas es una medida adicional de seguridad: una especie de clave asociada al nombre de usuario. Esa clave, que sería opcional, serviría para que solo pudieran contactar por primera vez quienes conocieran tanto el nombre como un código de cuatro cifras. Es decir, no bastaría con saber el identificador público si el usuario decide activar ese filtro extra.

Eso puede convertirse en una herramienta interesante para evitar mensajes no deseados. Sobre todo porque la propuesta no se queda solo en ocultar el número, sino que introduce un pequeño control de acceso. Si finalmente se implementa tal y como se ha visto en la beta, WhatsApp estaría construyendo una fórmula intermedia entre la apertura de contacto y la protección frente a desconocidos.

Cuándo llegará esta función a todos

Por ahora no hay una fecha oficial de lanzamiento para los nombres de usuario en WhatsApp. Lo que sí sugieren las pruebas es que Meta seguirá una estrategia de despliegue progresivo, primero con un grupo reducido de usuarios y más adelante con una expansión más amplia si todo funciona como debe. Eso encaja con la forma habitual en la que WhatsApp introduce novedades relevantes.

La función pinta bien porque responde a una demanda real, la de poder usar WhatsApp con menos exposición personal. Falta ver si Meta mantiene todas estas condiciones, si simplifica algunas de las normas y hasta qué punto enlaza la experiencia con Instagram y Facebook. Lo importante es que WhatsApp parece decidida a cambiar una de las bases históricas de su servicio: que para hablar con alguien había que dar siempre el número.