Éste es el método definitivo para saber si te vas a quedar sin espacio en tu iPhone

¿Tienes un iPhone y no sabes cuánto almacenamiento libre te queda? No te preocupes. Puedes resolver esta duda a través de los ajustes de tu dispositivo. Hay personas que no prestan atención a este dato técnico. Incluso hay algunas que no saben cuánta capacidad tiene su teléfono. Esta información puede ser más importante de lo que parece.

Muchos dispositivos presentan problemas de rendimiento cuando el almacenamiento está casi lleno. Cuando esté completo no podrás instalar nuevas aplicaciones, descargar audios, guardar archivos o simplemente hacer fotos. Si tienes un iPhone, así puedes averiguar cuánto espacio tienes libre en tu móvil.

Así puedes saber el almacenamiento que tienes libre en iPhone

Hay dos formas de saber cuánto almacenamiento tienes disponible en iPhone. Ambas se pueden realizar desde los ajustes del propio móvil. iOS controla el almacenamiento del dispositivo analizando cuánto espacio utiliza cada aplicación. También puedes comprobar esta información desde los ajustes.

El primer método consiste en ir a los ajustes del móvil para ver la capacidad total de la memoria y el espacio que te queda libre. Estos son los pasos que tienes que seguir para averiguarlo:

Ve a los ajustes de tu iPhone. Clica en el apartado General. Pincha en la opción de Información. Ahí dentro verás la capacidad de tu dispositivo y los gigabytes (GB) que tienes disponible.

El otro método es algo más rápido y sencillo. Además, te ofrece información detallada de cada aplicación. Estas son las instrucciones que deberás seguir:

Entra en los ajustes de tu móvil. Pincha en el apartado General. Ve a la sección de Almacenamiento del iPhone. Desde ahí podrás observar la capacidad que tiene tu dispositivo, los gigabytes (GB) que estás usando y los que tienes libres. Además, se ve visualmente cuánto espacio está ocupando cada aplicación. Más abajo también te detalla los GB que llenan cada una de ellas.

Apple te da una serie de consejos para optimizar tu iPhone en caso de que esté lleno o tenga poco espacio disponible. Puedes liberar espacio automáticamente desinstalando apps y borrando contenido que ya no son necesarios. Para optimizar el almacenamiento es posible que el dispositivo te ofrezca recomendaciones desde la sección de Almacenamiento ubicada en los Ajustes de tu móvil. Desde ahí podrás leer la descripción de cada una de ellas y puedes elegir seguirlas o no.

Siguiendo estos pasos puedes descubrir cuánto almacenamiento tiene tu móvil y cuánto tienes libre. Este proceso es el mismo para todos los modelos de iPhone disponibles.