Dreame Technology redefine el confort en el hogar con su nueva línea de climatización inteligente

Dreame Technology, líder en soluciones de hogar inteligente, da un paso estratégico en su expansión de ecosistema lanzando una nueva gama de productos diseñados para combatir el calor con tecnología de vanguardia y diseño minimalista. La compañía presenta hoy dos soluciones principales lideradas por el ventilador sin aspas Dreame MF10 y el aire acondicionado portátil Dreame P-Wind10-C. Ya disponibles en la web oficial de Dreame, Amazon, y próximamente en distribuidores habituales, como Media Markt, PC Componentes o El Corte Inglés.

Innovación que se siente: Los protagonistas del verano 2026

1. Ventilador sin aspas Dreame MF10: Seguridad y elegancia.

El nuevo Dreame MF10 no es solo un ventilador; es una pieza de diseño tecnológico. Gracias a su estructura sin aspas, ofrece un flujo de aire suave, constante y, sobre todo, seguro para hogares con niños o mascotas. Su funcionamiento ultrasilencioso lo convierte en el aliado perfecto para las próximas noches de verano.

El MF10 redefine la ventilación con su tecnología GyroWing™, que ofrece un flujo de aire espacial de 270°, y el sistema AirBoost™ capaz de multiplicar por 16 el caudal de aire. La inteligencia artificial se pone al servicio del descanso con la tecnología TempSync™, que ajusta automáticamente la intensidad del aire según la temperatura ambiente. Además, su filtro principal desmontable asegura que la brisa no solo sea agradable y envolvente, sino también más limpia y saludable.

Oferta de lanzamiento: Del 13 de mayo al 2 de junio, el MF10 tendrá un precio especial de 259 € (frente a su precio habitual de 299 €).

2. Aire acondicionado portátil Dreame P-Wind10-C: Potencia móvil.

Para quienes buscan una solución definitiva contra las altas temperaturas sin complicaciones de instalación, el Dreame P-Wind10-C ofrece una capacidad de enfriamiento de 9.000 BTU.

Este dispositivo destaca por su versatilidad 3 en 1 y un sistema de flujo de aire 3D que garantiza una distribución del frío uniforme en toda la estancia. Gracias a su tamaño compacto y su diseño pensado para una movilidad e instalación sin esfuerzo, es posible disfrutar del clima perfecto en cualquier habitación, todo gestionado mediante un sistema de control inteligente de última generación.

Oferta de lanzamiento: Del 12 de mayo hasta el 25 de mayo, los usuarios podrán adquirirlo por solo 339 €, disfrutando de un descuento directo de 60 € sobre su precio oficial de 399 €.

Ampliando la categoría de purificadores de aire

1. Purificador de aire para mascotas Dreame FP10: Respira salud, vive con alegría

El nuevo Dreame FP10 supone un salto evolutivo respecto a otros modelos anteriores, con un sistema de filtración optimizado para la captura de pelo en suspensión de mayor tamaño y una tecnología de carbón activo reforzada que neutraliza los olores de forma un 40% más rápida, garantizando un ambiente libre de alérgenos incluso en hogares con varias mascotas