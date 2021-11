La mayor parte de nosotros llevamos prácticamente dos décadas navegando por Internet. Lo que en un principio era algo extraordinario y que no sumergía en un mundo totalmente desconocido, ahora no es más que una rutina. Sin embargo, aprender a protegerse en internet es tan sencillo como seguir una serie de pautas. No bajar la guardia y tomar unas simples precauciones, permitirá que disfrutemos de una experiencia total. Sigue estos consejos para que tu navegación sea segura y no te encuentres con ningún tipo de problema posterior.

Pautas simples para protegerse en Internet

Probablemente te conectes a Internet desde tu casa o tu lugar de trabajo. El router siempre suele ser un lugar ideal de entrada a personas no deseables. Cambiar la contraseña que viene por defecto en este dispositivo, que suele ser 1234, es fundamental para ayudar a que te protejas. Es tan sencillo como seguir lo que nos indica el manual, ya que solamente te hará falta entrar en la dirección web de router para poder acceder a todas estas opciones.

Por otro lado, el uso de una aplicación VPN siempre supone un buen filtro a la hora de navegar de forma segura tanto desde tu ordenador como desde tu dispositivo móvil. En este artículo puedes comprobar para que sirve una aplicación VPN y cómo puedes aprovecharte de sus ventajas. De la misma manera, evita conectarte a la redes públicas de centros comerciales o de locales de restauración. No es una buena idea consultar tu banca móvil o tus redes sociales desde alguna de estas redes Wi-Fi, pero si quieres hacerlo, siempre con tu aplicación VPN conectada.

Respecto a las contraseñas, dedicamos un artículo en el cual ponemos a tu disposición una serie de pautas para construir una totalmente segura y que sea fácil de recordar. Cuesta muy poco tiempo hacer una contraseña segura, además, no utilices la misma para todos los sitios.

Si te va a costar recordarlas, hay aplicaciones que ya lo hacen por ti como 1 password, un gestor de contraseñas muy eficaz. La misma manera, siempre es conveniente que vayas haciendo rotación y que cambies las contraseñas de tus sitios de manera periódica, una vez cada tres meses puede ser una buena pauta de seguridad.

Redes sociales

Estar en una red social no tiene nada de malo, es más, supone un fantástico ejercicio para recuperar amistades, estar al tanto de todas las novedades de la actualidad o meterse de lleno en grupos diversos. Sin embargo, hay que tomar la redes sociales como lo que son, un mero entretenimiento. Pero cuando ya se tornan obsesión puede causarnos algún problema.

Para comenzar, no es necesario que detalles en cada momento todo lo que estás haciendo con tu vida en redes sociales. Personas malintencionadas pueden obtener una valiosa información del lugar en el que vives, en el que trabajas, tus hábitos y cuando estás fuera de casa.

Obviamente, olvídate de publicar las fotos de tus vacaciones antes de haber regresado, y cuídate mucho de lo que publicas sobre menores de edad. ellos no tienen ningún tipo de culpa sobre tu afán de estar en la redes. Que te protejas tu pasa primero por qué nos protejas a ellos. Recuerda siempre esta máxima, lo que no quieres que se sepa, no lo publiques en redes.

Navegación por sitios sospechosos

Hay sitios que pueden ser malintencionados y tú no lo sepas, se caracteriza por ponerte fácil lo difícil, es decir, conseguir ese programa informático que cuesta tanto dinero de manera gratuita. O acceder antes que nadie a un estreno de una película de cine. Mucho de lo que hay colgado en Internet es directamente falso, por lo que si eres asiduo a navegar por estos lugares debes tener en cuenta que puedes ser objetivo de malware. Cuidado con lo que descargas, puede contener un virus y hacerse con el control de tu equipo. Por tanto, programa antivirus siempre será el primer paso y te gusta estar bordeando la línea roja.

Utiliza un buen navegador

Nuestras preferencias a la hora de elegir un navegador u otro vienen determinadas por muchos factores. Pero ten en cuenta que no todos son igual de seguro. Por ejemplo, el navegador de Google, el famoso Chrome, recopila muchísima información de los usuarios, lo que podría terminar poniendo te en riesgo. A poco que realices una búsqueda comprobarás como hay navegadores que no recopilan ningún tipo de información sobre ti y que no quieren saber nada sobre tus hábitos. Siempre recomendable que le eches un vistazo a propuestas como Brave, el navegador que se está utilizando para escribir esto que estás leyendo ahora mismo, o la más restrictivas de todas, Tor.

Si por cualquier cosa utilizas un ordenador de manera compartida, utiliza siempre el modo incógnito, porque nadie tiene que saber qué páginas has visitado ni cuáles son tus hábitos. No se trata de esconder nada, sino de no ofrecer una información que no deseas que se conozca. Tienes derecho a tu privacidad, y es algo totalmente innegociable.

Niños, siempre acompañados

No tiene nada de malo de un niño haga sus pinitos en Internet, pero hay que educar mucho en este sentido. Nunca dejarlo solo, hablarle sobre los peligros que pueden encontrarse tras la pantalla, y sobre todo, hacerle ver que todo lo que se encuentra en Internet no tiene por qué ajustarse a la realidad. Si cuenta con un ordenador, que lo utilice siempre en presencia de una persona responsable, y que de la voz de alerta si algún desconocido ha tratado de ponerse en contacto con él.

De esta manera estaremos sentando las pautas para que la navegación siempre sea segura, y sea capaz de distinguir entre aquello que está bien de lo que no. Conveniente que sepas que cualquier acto que se realice en Internet siempre va a tener una consecuencia, que no se trata de un mundo paralelo en el que el caos es la nota dominante.

Por lo demás, protegerse en Internet es la pauta fundamental para seguir la mejor experiencia tras la pantalla. Ya que es algo que realizamos de manera recurrente, mejor hacerlo bien. Con ello evitaremos ir dejando rastros que podrían ser aprovechados por personas con malas intenciones.