Cómo bloquear un número de teléfono sospechoso en Android

¿Cuántas veces nos hemos encontrado con números molestos que no paran de llamar con cosas que nosotros interesan? O bien, la oleada de estafas y timos que hay mediante este sistema. Por eso, voy a indicarte cómo bloquear un número de teléfono molesto en tu dispositivo Android, un proceso simple que te ayudará a estar algo más tranquilo.

Bloquear teléfonos en Android

Lo primero que debes hacer es pulsar sobre la aplicación teléfono, que la encontramos en la esquina inferior izquierda de nuestro teléfono Android.

Cuando lo hacemos, aparece un listado de las últimas llamadas que hemos recibido, y un signo de información justa al lado de la fecha en la que se recibió la llamada. Es ahí donde tenemos pulsar.

Una vez que tenemos localizado el número, al cual vamos a aplicar un bloqueo, iremos a la parte de abajo, en los tres puntos verticales que aparecen como “Más”. Aunque dependiendo del modelo de teléfono, Android puede variar de uno a otro, suele ser en todos de una manera muy parecida. Pulsa sobre ese icono para seguir con el bloqueo en tu dispositivo Android.

Cuando pulsamos sobre ese icono, se abre un desplegable con diferentes opciones. La que nos interesa es la de “Bloquear contactos”. Pulsamos sobre ella para que ese teléfono ya no vuelva a molestarnos más.

Una vez que lo hemos hecho, justo debajo del número aparecerá la palabra “Bloqueado”. Así tenemos la certeza de que ya no volverá a llamarnos, y si lo hace, aparecerá que el número de teléfono tiene las llamadas entrantes restringidas.

Un acoso continuado

Las llamadas de teléfono de carácter comercial no solicitadas son siempre un incordio. Desgraciadamente, también se producen muchas por partes de empresas de recobros, que utilizan técnicas muy agresivas. Igualmente, los intentos de estafa están a la orden del día, bien, sea pidiendo que se devuelva la llamada o diciendo que su currículum ha sido aceptado, y que llame para seguir con el proceso.

También se dan muchas llamadas con prefijos que no son el de España, sino de países extranjeros tales como Egipto, Mali, Camboya o Vietnam. Igualmente, se trata de intentos de estafa o de timo, en los cuales puede ser relativamente fácil caer si la persona que recibe la llamada no cuenta con la información necesaria sobre estos asuntos.

De esta manera, ya sabes cómo bloquear un número de teléfono en Android. Un proceso que no lleva nada más que unos segundos y que proporciona cierta tranquilidad. No temas, puede bloquear tanto el números como quieras, es algo que no afecta al almacenamiento del dispositivo.