Utilizamos datos móviles con el objetivo de poder navegar por internet, comunicarnos o ver una serie en streaming desde nuestro móvil. ¿Alguna vez te has quedado sin datos al cerrar tu ciclo de facturación? Si bien es cada vez más frecuente que los operadores ofrezcan más gigas por menos dinero, hoy vamos a darte unos trucos sencillos para ahorrar datos móviles si te encuentras en un apuro. Tan sencillo como seguir estas recomendaciones.

Cómo ahorrar datos móviles

Usa Wi-Fi siempre que puedas

Estar conectado a una red Wi-Fi es la mejor de las aliadas a la hora de ahorrar datos móviles. Puedes conectarte a aquellas publicas que encuentres, siempre con una VPN, o usar una app para saber las redes disponibles en tu zona junto con las contraseñas. Esta app se llama Instabridge y te ayudará a que tu tarifa no se desangre.

Descargar Instabridge para iOS y Android.

Baja la calidad de tus reproducciones de YouTube y Spotify

YouTube, así como las apps de Netflix, HBO u otras similares, se beben los datos móviles. Tan sencillo bajar la calidad de reproducción para ahorrar datos móviles. Igualmente, si haces uso de las llamadas de WhatsApp y Telegram, también puedes hacer que la calidad sea menor.

Utiliza los datos solo lo necesario

Muy simple, no es necesario que tengas que ver en ese momento la serie de moda si vas en el metro. Si no puedes resistirte, considera descargar de manera previa los contenidos que prefieras y los ves cuando lo desees. Así conservarás tu tarifa de datos por más tiempo y no tendrás temores a medida que se acaba tu ciclo.

No estés tan pendiente del móvil

Sí, nos encanta la tecnología y los móviles. Pero como nos gustan tanto, lo mejor es darles un respiro más a menudo de lo que lo hacemos. ¿Recuerdas cómo vivías hace 25 años? Pues se trata de recuperar esa esencia, ya que la vida sin móvil de manera temporal no es nunca un problema. Y es que de paso ahorras datos móviles casi sin darte cuenta. La combinación perfecta, además de tanto mirarlo tan a menudo, pasa por apagarlo temporalmente. Recuerda que es algo que tiene muchos beneficios para tu dispositivo.

En todo caso, y si tus necesidades no te permiten fomentar el ahorro, puedes valorar la posibilidad de ver qué compañía te oferta mayor cantidad de datos móviles por menos dinero. Las OMV, operadoras móviles virtuales son siempre un recurso interesante. Actualmente encuentras tarifas que ofrecen 20 GB mensuales por solo 10 euros al mes. La cuestión es saber buscar.