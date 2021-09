¿A quién no le apetece uno de los chollos que Media Markt ha preparado? Porque ahora que ha empezado el otoño es el momento de tomar impulso y poder aprovecharse de todo lo que en esta cadena hay esperando. Y no solo están de rebajas, sino que ya han empezado los Outlet Days. Sí, nada menos que productos seleccionados a precio de derribo. Descubre cuáles son y empieza a ahorrar desde ya. Esto es un no parar y que enlaza con nuestra anterior propuesta de ofertas tecnológicas de la misma cadena.

Los chollos de Media Markt imprescindibles

Apple iPad Air (4ª gen), 64 GB, Oro rosa

Este iPad es una auténtica maravilla y que puede ser comparada al ipad Pro, pero de tamaño más reducido. En Media Markt la tienes a un precio espectacular, solo 569 euros. Si el color no es un inconveniente, es un precioso oro rosa, tienes dispositivo para los próximos años. Recuerda que con una tablet como esta puedes hacer casi de todo.

Apple Pack iMac, 21.5″ HD,Intel® Core™ i5-7360U

Seguimos con Apple. Un estupendo iMac que ha dado mucho de qué hablar durante una buena cantidad de años. Ahora que ya están disponibles los nuevos ordenadores de sobremesa de Cupertino, este sigue estando vigente, por lo que es tuyo por un precio fantástico, sólo 999 euros. Recuerda que tienes el Magic Keyboard incluido. Y además te llevas 4 meses de Apple Music gratis.

Disco duro 2 TB – Toshiba Canvio Basics, 2.5 pulgadas

Sabemos de la importancia de tener tus datos a salvo. A pesar del auge del almacenamiento en la nube, contar con una unida como esta es una necesidad. nada menos que un disco HDD Toshiba de 2 TB de capacidad. Compacto, resistente y que ofrece una buena velocidad de lectura y grabación. Por 85 euros lo tienes en casa.

TV LED 32″ – Xiaomi Mi TV 4A

Esta televisión cuenta con un panel de 32 pulgadas de resolución HD (1366 x 768). Además, gracias a su procesador Quad Core (1.2 GHz) y a su memoria RAM de 1.5 GB DDR tendrás un análisis constante de cada fotograma para mejorar cada imagen. Con el sistema operativo Android TV, el más fácil, más rápido y más seguro, disfrutarás de contenidos para toda la familia. Déjate transportar con calidades que te harán vivir experiencias realistas con lo mejor de la calidad de imágenes. Y con un total de 8 GB de capacidad eMMC. Es tuya por 169 euros.

Xiaomi Redmi 9, Gris, 64 GB, 4 GB, 6.53″ Full HD

Este dispositivo ha batido los récords de ventas en su sector. No se le puede pedir más a un teléfono caracterizado por su alta calidad y precio bajo. El Xiaomi Redmi 9, cuenta con 4 GB de RAM y 64 GB de capacidad. Pero esto no es todo, tecnología NFC, 4 cámaras traseras y el procesador Helio G80 MTK G80 Octa core, capaz de casi todo. Pero lo asombroso es su precio, solo 149 euros.

Esta es nuestra selección de chollos de Media Markt que puedes disfrutar desde ya. Recuerda que la cadena alemana es una clásica en nuestro país y se caracteriza por su alta implementación en centros comerciales, estando en prácticamente todas las provincias. No dejes pasar estas oportunidades que están presentes en los Outlet Days y ahórrate una buena cantidad de dinero