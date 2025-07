Baliza LED ONE V16: lista para cumplir la normativa de 2026 sin trampa

La baliza LED ONE V16 es uno de esos productos que, más allá de cumplir una función crítica en carretera, se apoya también en la tecnología para hacerlo bien. Diseñada y fabricada en Alcoy por Erum Vial, esta luz de emergencia está preparada para lo que viene, la obligatoriedad de llevar una baliza conectada a partir de enero de 2026.

Así es la baliza LED ONE V16

CARACTERÍSTICA DETALLE Conectividad Incluye 12 años de conexión gratuita a la plataforma DGT 3.0 Geolocalización Automática y sin necesidad de móvil Visibilidad Luz LED 360º visible a más de 1 km de distancia Autonomía Más de 30 minutos de emisión continua Resistencia Certificación IP54 (resistente a lluvia y polvo) Fabricación Hecha en España (Alcoy) Precio 49,95 €

Una tecnología que vela por ti

Si bien puede parecer un simple dispositivo de señalización, pero en realidad estamos ante un producto que incorpora una capa de conectividad crítica. Su integración con la plataforma DGT 3.0 no es un añadido, sino el pilar que le permite enviar su posición cada 100 segundos en caso de accidente o avería, incluso si el conductor no tiene cobertura móvil, batería o directamente no lleva el teléfono encima.

Este punto es esencial, porque muchas de las balizas que hoy se venden en el mercado, incluso anunciadas como “homologadas” o “conectadas”, dependen del Bluetooth del móvil o no cumplen con la norma que entra en vigor en 2026. LED ONE sí lo hace.

Sí, es un producto que no necesita excusas

Hay dos aspectos que me han gustado especialmente. El primero es su facilidad de uso, basta con colocarla sobre el techo del coche para que empiece a emitir luz inmediatamente. La base imantada es estable y se adapta sin problemas incluso en superficies algo sucias o húmedas.

El segundo es la sensación de que no hay trampa ni cartón. Es una realidad que muchos fabricantes siguen vendiendo balizas que no servirán en unos meses, y aquí la firma responsable de la LED ONE juega con transparencia. No hay apps, ni configuraciones, ni ningún tipo de complicación. La conectividad está embebida en el dispositivo y ya activada.

Diseño sobrio y enfoque industrial

Su carcasa resistente es una declaración de intenciones, está pensada para durar, soportar caídas o condiciones adversas y emitir luz intensa durante el tiempo necesario. El botón de encendido es accesible y está bien protegido para evitar activaciones accidentales en la guantera o en el maletero.

Erum Vial, la empresa fabricante, ha optado por centrarse únicamente en modelos conectados y plenamente homologados, y se nota. No hay adornos superfluos ni versiones con funciones innecesarias como linterna o altavoz Bluetooth. Aquí lo importante es ser visible cuando realmente importa.

Conectada sin necesidad de conectarte

Desde el punto de vista tecnológico, que es el que a menudo abordamos en esta sección, lo más relevante es su enfoque “zero setup”. No tienes que emparejarla con el móvil, ni depender de apps, ni suscribirte a nada. Todo está listo desde el primer uso, algo especialmente valioso en situaciones de estrés.

En lugar de ofrecerte un dispositivo inteligente que te obliga a serlo tú también para que funcione, esta baliza actúa sola. La conectividad M2M integrada se comunica con la DGT y cumple su cometido sin molestar.

Pensada para ahora, lista para después

No es casualidad que este dispositivo venga avalado por los requisitos que marcarán un antes y un después en seguridad vial. A partir del 1 de enero de 2026, todos los coches deberán contar con una baliza V16 conectada. Las luces actuales, si no están preparadas para eso, dejarán de ser válidas.

La LED ONE se anticipa a la normativa. Esto significa que puedes comprarla ya, llevarla en tu coche y olvidarte durante años. Sus 12 años de conectividad sin cuotas ni renovaciones son una muestra de que aquí lo que se busca es ofrecer seguridad sin dependencia tecnológica.

Una decisión sencilla (aunque no lo parezca)

En tecnología, como en seguridad, la decisión más sencilla suele ser la más fiable. Y con LED ONE, lo que ves es lo que tienes, un dispositivo homologado, autónomo y que cumple con lo que promete.

A diferencia de otros productos que buscan engañar al consumidor con etiquetas confusas o conectividad limitada a apps móviles, aquí no hay lugar para la duda. Si no te gusta complicarte con temas técnicos, esta baliza es la que deberías llevar en tu maletero. Su fabricación en España y el respaldo de una compañía que no ha jugado al despiste refuerzan esa sensación de producto bien hecho y bien planteado.