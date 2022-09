Qué hacer si mis auriculares inalámbricos no reproducen bien

Los auriculares inalámbricos son la nueva sensación, y están consiguiendo arrinconar a los modelos de cable. El único inconveniente que tienen es que debemos estar cargándolos, ya que si somos olvidadizos nos encontraremos que no van a estar disponibles. Esta batería de posibles soluciones a los problemas de tus auriculares seguro que harán que vuelvan a la vida.

Mis auriculares no suenan

Lo primero de todo es descartar que no están sin batería. Ponlos unos minutos a cargar si es necesario.

La causa más común de este problema de falta de conexión es el bluetooth. Asegúrate de que tu dispositivo y los auriculares estén conectados entre sí. Puedes verificar esto yendo a Configuración> Bluetooth en tu dispositivo y asegurándose de que los auriculares aparecen. Si no lo están, entonces debes proceder a emparejarlos. Si no sabes cómo emparejarlos, consulta el manual de instrucciones del dispositivo. Lo más habitual es pulsar un botón que hay en la caja de los auriculares, y quedarán restablecidos.

Si has emparejado los auriculares pero aún no suenan, intenta apagar y encender ambos dispositivos nuevamente. Esto restablecerá la conexión y se debería solucionar el problema. A decir verdad, apagar el móvil y volver a encenderlo es lo que soluciona la mayor parte de todos los problemas, incluidos los de conexión.

Estamos dando por hecho que los auriculares se encuentran próximos al teléfono, recuerda que la señal Bluetooth se debilita a medida que estamos lejos. Si tu teléfono está en el salón y tus auriculares y tú estáis en la cocina, la señal será débil a no ser que te acerques al móvil.

Si todo falla

Si todo lo que hemos referido falla, hay que descartar que los auriculares o el móvil estén mal. Prueba a emparejar otro dispositivo Bluetooth con el teléfono, si no lo consigues, es porque hay algo que no está bien. Mira si tienes actualizaciones de software pendientes y aplícalas.

Si por el contrario, el teléfono se conecta a otro equipo Bluetooth, y sabes que los auriculares tienen batería, quizás sea el momento acudir al servicio de soporte de tus auriculares y valorar el reemplazo o ejecutar la garantía. Lo más probable es que te indiquen que puedes aplicar una actualización de software del dispositivo y serán ellos los que te indiquen cómo hacerlo. Si tras esto no funcionan, ejecuta la garantía si está en vigor, y si no, busca cualquier modelo que te satisfaga y cubra tus necesidades. No vayas a decantarte por la opción económica a la que hacíamos referencia en este artículo, es tirar el dinero, aunque no sea mucho.