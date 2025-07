Así es el timo del hijo en apuros por WhatsApp: cómo identificarlo y protegerte

Ayer por la mañana recibí un SMS que, por desgracia, se ha vuelto muy común: “Hola mamá, tengo un nuevo número. Escríbeme por WhatsApp en cuanto puedas dándole al enlace este… No tengo dudas de que no soy el único. Es el clásico timo del «hijo en apuros», y aunque parezca rudimentario, sigue funcionando porque toca una fibra muy sensible, la preocupación de un padre o una madre por su hijo.

Un smishing emocional que llega por SMS

Este tipo de engaño lleva meses circulando por España. Se hace pasar por un familiar, normalmente un hijo, y aprovecha la confianza, el cariño y, sobre todo, la rapidez emocional con la que respondemos cuando creemos que un ser querido está en problemas. En el mejor de los casos, solo genera dudas. En el peor, puede costarte cientos o miles de euros.

Estamos ante una forma de smishing, es decir, un phishing que entra por SMS. En lugar de correos electrónicos sospechosos, el fraude llega en un mensaje de texto corto, aparentemente inofensivo, que busca que pinches en un enlace y continúes la conversación por WhatsApp. Una vez allí, el estafador se hace pasar por tu hijo o hija, dice que ha perdido su móvil o que tiene uno nuevo, y al poco tiempo solicita dinero con alguna excusa convincente, una avería, una deuda urgente, un pago que no puede hacer. No hay amenazas ni faltas de ortografía. Todo parece real, y eso es lo más peligroso.

Claves para reconocer el timo del hijo por WhatsApp

Hay varios indicios que te pueden ayudar a detectar esta estafa antes de caer:

El mensaje llega de un número desconocido pero se dirige a ti como “mamá” o “papá”.

Te piden que escribas por WhatsApp a través de un enlace con formato wa.me/34…).

El texto mete prisa e informa de un cambio de número por problemas técnicos.

Si respondes, la conversación continúa en tono afectuoso pero con rapidez, el supuesto hijo necesita dinero urgentemente y no puede explicarse por teléfono.

Qué hacer si te llega un mensaje como este

Lo más importante es mantener la calma. Si tienes hijos, llama directamente al número habitual que conoces. Si no responde, espera. Es posible que esté ocupado o sin cobertura, pero eso no confirma que el mensaje sea real.

Nunca hagas clic en enlaces que llegan desde números desconocidos, y mucho menos si la situación te genera presión emocional. Y, sobre todo, no realices transferencias ni envíes dinero sin verificar absolutamente todo. Los estafadores usan técnicas de manipulación emocional muy efectivas.

Cómo proteger a tu entorno más vulnerable

Este tipo de engaño apunta sobre todo a personas mayores o con menos experiencia digital. Si tienes familiares mayores con móvil, habla con ellos sobre este tipo de fraudes. Coméntales que, si algún día reciben un mensaje similar, lo mejor es que te llamen antes de hacer nada.

También es buena idea revisar con ellos las opciones de seguridad de sus teléfonos, como la configuración de WhatsApp, los contactos bloqueados o la visibilidad de su número. Y si usan apps de banca o Bizum, asegúrate de que tienen activadas las notificaciones y las protecciones necesarias.

Denunciar estos casos en España

Aunque muchas guías online recomiendan reenviar estos SMS al 7726, hay que tener en cuenta que ese número no está operativo en España. Si quieres reportar un fraude de este tipo, lo mejor es hacerlo a través del formulario de la Policía Nacional o la Guardia Civil, o bloquear el número directamente.

Desconfía, verifica y habla de ello

El gran problema de este timo del hijo en apuros por WhatsApp es que se alimenta del silencio y de la rapidez con la que actuamos. Por eso es tan importante compartir experiencias y advertir a quienes tenemos cerca. Yo lo he vivido en primera persona y, aunque no piqué principalmente porque soy «papá» y no «mamá», entiendo perfectamente que alguien pueda caer.