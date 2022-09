Así puedes conseguir que Apple te reembolse una app

El uso de apps, tanto en Android como en entorno Apple permite sacar todo el partido posible a nuestros dispositivos. En el caso de Apple, cuando compramos una app de pago, es posible, si seguimos algunos criterios, solicitar a Apple que nos haga un reembolso de esa app comprada. Es muy útil cuando se trata de un error, no es algo que puedas emplear siempre que lo desees. Así es como puedes solicitar a la compañía de la manzana mordida que te reembolse una app de pago.

Como pedir a Apple un reembolso de app

Imagina que has comprado una aplicación por error, o no te has dado cuenta del precio que tenía y no deseas utilizarla. Hay alguna posibilidad de recuperar el dinero invertido. Ten primero a mano tusa credenciales de Apple, es decir, tu Apple ID (correo electrónico) y la contraseña que usas para acceder.

Debes visitar en enlace de Reportar un problema. Pulsa o haz clic en «Me gustaría» y, a continuación, debes elegir «Solicitar un reembolso». Después de hacerlo elige el motivo por el que solicita el reembolso y selecciona «Siguiente».

Elige la app o la suscripción y, a continuación, selecciona «Enviar». De esta manera puedes recuperar el dinero que has invertido en esa aplicación. El proceso puede llegar a tardar hasta 48 horas, pero generalmente se resuelve mucho antes.

Cuando el servicio de soporte técnico de Apple haya recibido tu solicitud, la estudie y haya tomado una determinación, te enviará un correo electrónico. Deberás volver a acceder con tus credenciales y así saber el resultado de esa decisión.

De esta manera, si es favorable, habrás recuperado el dinero de esa app. Ten en cuenta que no debes hacer un mal uso de este sistema, ya que Apple podría tomar acciones contra ti. Es decir, no te pongas a comprar aplicaciones de pago y solicite inmediatamente o al cabo de poco tiempo el reembolso si no te gusta. Este sistema está pensado para aquellas personas que compran aplicaciones por error, no para hacer un uso indiscriminado de él.

En todo caso, se trata de un excelente mecanismo que permite tener las espaldas cubiertas en caso de error. De manera particular, siempre que lo he utilizado, Apple me ha reembolsado el dinero de manera rápida.

De esta forma tan sencilla puedes hacer que Apple te reembolse el dinero de una aplicación comprado por error o si no termina de gustarte. Un excelente herramienta que permite probar las aplicaciones de pago con algo más de tranquilidad.