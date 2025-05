Así es el espectacular tráiler del GTA VI: todo sobre el videojuego más esperado

La compañía de videojuegos Rockstar Games lanzó este martes el segundo tráiler de la nueva entrega, y la más esperada por todos los gamers, de su saga Grand Theft Auto. Además de la publicación del tráiler, Rockstar ha habilitado la página web del juego para que esté abierta para todo el mundo, y en ella podemos encontrar detalles muy interesantes sobre el videojuego. Entre otras cosas, podemos consultar las primeras ubicaciones de Leonida, el lugar donde transcurrirá el juego.

Tal y como explicó Rockstar en un comunicado días previos al lanzamiento de este nuevo avance, que no ha contado con publicidad previa, GTA VI se ha tenido que retrasar por motivos de desarrollo, por lo que su fecha de salida ahora está prevista para el 26 de mayo de 2026.

Watch Grand Theft Auto VI Trailer 2 Now

Explore Vice City and beyond at https://t.co/XPwC8URCQ4 pic.twitter.com/6HKtk5K2b5

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 6, 2025